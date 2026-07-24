Santo Patrono Santiago: día, horario y los detalles de la procesión en Mendoza

Las actividades comienzan esta noche con la gala del Santo Patrono Santiago en el teatro Independencia. El sábado será el día central de las festividades.

Mendoza se prepara para celebrar al Santo Patrono Santiago con una jornada que combina fe, cultura y solidaridad. Los festejos arrancan este viernes 24 con una gala en el teatro Independencia a las 20.30, bajo el lema "Junto a Santiago, somos cultura y dignidad". El ingreso es con un alimento no perecedero, un gesto solidario que forma parte del espíritu de la celebración.

Cada 25 de julio se celebra en Mendoza el Santo Patrono Santiago. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Misas y procesión por el Santo Patrono Santiago El sábado 25 de julio, día central de la festividad, la actividad comenzará temprano en la Parroquia Santiago Apóstol y San Nicolás sobre la Peatonal Sarmiento 150 de la Ciudad de Mendoza. La primera misa está programada para las 10 y la segunda para las 11:30.

Finalizado el segundo oficio religioso, el Santo Patrono Santiago saldrá del templo para dar inicio a los festejos que incluyen patio de comidas con la tradicional paella, números artísticos y oración y confesiones dentro del templo.

Rodrigo D'Angelo / MDZ El momento más esperado del día llegará a las 15, con la misa central presidida por el arzobispo Marcelo Colombo, seguida de la procesión que recorrerá la Peatonal Sarmiento acompañando la imagen del Santo Patrono Santiago. A las 18:30 la imagen regresará al templo y a las 19 se celebrará la última misa del día, cerrando así una jornada intensa y cargada de devoción.

Marcelo De Benedictis, vocero del Arzobispado, destacó el triple carácter de la celebración: religioso, cultural y solidario. "Vamos a mirar la figura del patrono desde esas tres dimensiones", explicó. El lema elegido para este año refuerza ese enfoque: "Queremos cuidar la dignidad y la esperanza de toda persona".