Ulpiano Suarez y el gran desafío 2027: "Esto no es para cagones, me estoy preparando para gobernar Mendoza"

A un año de las elecciones a gobernador de Mendoza la carrera por convertirse en el sucesor de Alfredo Cornejo ya arrancó y son varios los dirigentes que blanquean sus intenciones de competir por el Sillón de San Martín. El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez , es una de las principales figuras del oficialismo provincial que se anota en esa contienda y asegura: “Me veo compitiendo, esto no es para cagones, me estoy preparando para gobernar Mendoza".

Con esa filosa frase el dirigente radical confirma su aspiración de gobernar Mendoza y defiende con firmeza el sistema de PASO, criticando los cambios de reglas a nivel nacional. Asegura que apuesta a ser el candidato de consenso dentro de Cambia Mendoza, pero no descarta competir en primarias si los sondeos lo posicionan como una opción viable, incluso enfrentando abiertamente a postulantes de La Libertad Avanza en el marco de una alianza.

“Yayo” Suarez se desmarca del gobierno de Javier Milei por la paralización de la obra pública y señala como deudas pendientes una reforma impositiva y el acceso al crédito de para empresas y emprendedores, aunque resalta el orden macroeconómico logrado por la actual gestión nacional.

Sobre el desarrollo productivo, sostiene que sectores como el sector mendocino de Vaca Muerta, la minería y el agro deben tener un rol clave en la próxima etapa de crecimiento de la provincia y también lanzó definiciones en materia de seguridad y educación.

-Ha expresado públicamente que aspira a gobernar Mendoza y para eso hay un paso previo que son las elecciones. ¿Qué visión tiene de las elecciones del año que viene?

-Yo he expresado que me estoy preparando para ese gran desafío, que es gobernar esta provincia que amo, y digo que no hay margen para improvisar, fundamentalmente por los grandes desafíos que tenemos por delante. Del orden, del Estado que funciona, avanzar a esa etapa del crecimiento y el desarrollo y la transformación de Mendoza. Por eso la experiencia de gestión en la ciudad es muy valiosa, pero no me quedo con eso. Las recorridas en la provincia no son para ir a contar cómo hacemos las cosas en la ciudad, sino para ir a escuchar, aprender, y en ese ida y vuelta, bueno, ir trabajando en las soluciones a los problemas que hoy tienen los mendocinos en general. Sería de mucha soberbia decir que no hay problemas en Mendoza, que no hay necesidad, hay que trabajar en las respuestas a esas situaciones.

Lo que planteo es que son los mendocinos los que tienen que decidir quién va a ser el próximo gobernador de Mendoza. Y las reglas de juego están escritas. En Mendoza tenemos Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. El gobernador ha expresado que se van a mantener, y está buenísimo. Y la verdad que lo que por ahí me hace ruido es que con los cambios de regla a nivel nacional tenemos que andar aclarando que vamos a seguir cumpliendo las reglas. Acá en Mendoza, los mendocinos tienen que ir a las urnas a votar en esas primarias, ver dentro de cada alianza o frente electoral cuál es el candidato de su preferencia, después iremos con una general.

Yo también defendí las PASO, hace un tiempo atrás, cuando el Gobierno nacional decidió suspenderla, y por ahí, bueno, muchos se quedaron sin molde, porque la verdad que estaba la moda de Milei era darle a la política, bajar el gasto de la política, demonizar a la política, y yo dije que hay que defender las PASO, no hay que cambiar las reglas de juego. El sistema democrático se construye también con reglas claras.

Yo quiero que haya PASO, quiero tener la la oportunidad de formar parte de la oferta electoral que haga nuestro nuestro frente, de cara a los mendocinos, contándoles cara a cara cuál es mi historia, de dónde vengo, qué es lo que quiero para Mendoza, quiénes me acompañan, cuál es la hoja de ruta que en la que estamos trabajando para la etapa que viene en Mendoza.

.¿Qué diferencia a Ulpiano Suarez del resto de los aspirantes a la gobernación de Mendoza?

-No voy a hablar de otros aspirantes que seguramente tendrán legítimas aspiraciones. Estoy casado con Daniela hace muchos años, tengo dos hijos, amo Mendoza, que me he criado en el Valle de Uco, conozco la situación de Mendoza, fuera de Gran Mendoza. He tenido el honor de gobernar esta ciudad durante dos gestiones en contextos difíciles. Siendo parte de este equipo que comenzó a gobernar Mendoza en diciembre del 2015 con una muy buena experiencia de gestión también, entendiendo que el Estado tiene que facilitarle la vida a la gente, que es el gran aporte para la etapa que viene, del desarrollo y del crecimiento y que entiendo esto como una vocación de servicio.

Vengo a ponerme al servicio de los mendocinos 4 años, y después va a venir otro gobernador o una gobernadora y va a tomar la posta de esa historia de Mendoza, en donde a partir de un gran laburo de equipo, pero con un gran esfuerzo de todos los mendocinos logramos ordenar las cosas, el paso que viene es hacia adelante, con crecimiento, es con desarrollo, es con oportunidad.

-¿De qué depende que sea el próximo que tome la posta que va a dejar Cornejo el año que viene?

-Se puede lograr un consenso entre dirigentes de nuestro espacio, obviamente incluido el gobernador, los intendentes y otros referentes, aliados también en esta coalición que gobierna Mendoza del 2015, para poder lograr un acuerdo y está la posibilidad de una candidatura por consenso. Pero si no la hubiese, porque estamos hablando de un frente con La Libertad Avanza que va a tener su candidato o sus candidatos, la forma de dirimirlo es a través de unas PASO.

Lo que sí, estoy convencido de que nuestro espacio, que gobierna Mendoza en todo este tiempo, tiene que que llevar un candidato competitivo, porque queremos continuar con esto, cuidando lo que se ha hecho, avanzar en la etapa que viene, de transformación, de crecimiento, y que esto no quede en manos de improvisados.

Milagros Lostes - MDZ

-¿Ve a dos candidatos de Cambia Mendoza compitiendo en una PASO, además de un candidato de La Libertad Avanza?

-Puede ser, está dentro de las posibilidades. Obviamente, después uno tiene que analizar riesgos, pero yo a lo que aspiro es ser el candidato del espacio por consenso, entendiendo que todos quienes tienen aspiraciones tienen también sus argumentos, y no cuestionó en lo más mínimo que pueda haber otros dirigentes con aspiraciones. Está buenísimo, y para eso están las reglas de juego y en definitiva, que lo definan los mendocinos, no que se defina en un escritorio o en un ámbito partidario cerrado.

-¿Se ve compitiendo eventualmente contra un candidato que no surja del consenso?

-Y puede pasar. Después vienen los errores tácticos y decimos que los votos de este espacio se dividieron y se metió por el medio otro candidato, y estamos hablando ya muy del detalle de esa arquitectura política. Lo que yo busco es, dentro de mi partido, del radicalismo, dentro de Cambia Mendoza, ser candidato del espacio, y, si no, están las PASO.

-¿Competiría contra un candidato que elija el radicalismo o Cornejo?

- Yo no soy un loco, un aventurero. Soy un tipo muy razonable, pero con experiencia de gestión, con un equipo, con un plan y también con validación de la sociedad. Recordemos que están las PASO, pero también después tenemos la balanza que son las encuestas, los sondeos. Y si esos datos indican que no soy un candidato competitivo, no soy un candidato que pueda asegurar a nuestro espacio ganar una primaria o una general, no soy un aventurero.

Pero si hay datos que avalan y me colocan en el ring con posibilidad de ganar esa PASO y ganar la final, digo que me dejen jugar.

-¿Se imagina en un mismo espacio con La Libertad Avanza o rivalizando? ¿Hoy Luis Petri es un aliado de Cambia Mendoza o va a competir contra el oficialismo?

- Hoy hay una alianza con La Libertad Avanza. En esa alianza es lógico que ese partido presente un candidato o dos candidatos, no sé si Luis Petri o Facundo Correa Llano. Pero me veo compitiendo contra uno, o contra los dos, porque estoy convencido de lo que hay que lograr y lo que hay que hacer hacia adelante en Mendoza. Y, obviamente, si se logra también un acuerdo con La Libertad Avanza, bienvenido, pero esto no es para cagones, como se dice en la calle o en el barrio, yo me estoy preparando para eso. Yo me estoy preparando para gobernar Mendoza, hay que ganar las elecciones, obviamente.

La nueva etapa para Mendoza

Milagros Lostes - MDZ

-¿Por qué eligió este lugar para hacer la entrevista?

Este predio era la Playa de secuestros de vehículos San Agustín que era un depósito de chatarra, vehículos uno arriba del otro, recordarán esas imágenes y también el incendio de septiembre del 2023 que prácticamente arrasó con toda esta playa. Fue un antes y un después porque afectó a familias del Barrio Libertador, Alto Mendoza, que sufrieron daños en sus viviendas y a partir de eso asumimos el compromiso con los vecinos de la Ciudad, de cerrar definitivamente esta playa y lo hemos logrado. Muestra un compromiso de gestión que se ha cumplido. Esa playa se ha transformado en el Barrio San Agustín. Son 11 hectáreas en total y junto al IPV se están construyendo 56 viviendas. El proyecto más ambicioso y lo que anhelamos es llegar a un total de 250 viviendas ocupando todo lo que era la playa.

-Estamos recorriendo una obra pública, un panorama que a nivel nacional en el último tiempo se dejó de ver por una decisión del gobierno de Javier Milei, ¿Cómo es esa esa disyuntiva entre las decisiones de los gobiernos municipales, los gobiernos provinciales y una política del Gobierno nacional de paralizar la obra pública?

-Una primera explicación es la necesidad del Gobierno nacional de lograr el equilibrio fiscal y eso no ha sido gratis, eso ha sido con un fuerte ajuste y prácticamente no hay obra pública nacional. De hecho, la provincia con Fondos de Resarcimiento está acondicionando y mejorando rutas que eran nacionales.

También hay un impacto de medidas del Gobierno nacional en el financiamiento de las universidades, el impacto también en en las jubilaciones y el objetivo era lograr ese equilibrio fiscal que insisto ha sido un gran esfuerzo de todos los argentinos. Pero a mí dejame con este modelo Mendoza de un gobierno ordenado, un gobierno que que invierte en infraestructura, estamos hablando de vivienda, estamos viendo cómo se construyen y se mejoran escuelas, rutas, caminos, la inversión importante que está haciendo Irrigación en distintos puntos de la provincia. Dentro de los Fondos de Resarcimiento también poder terminar la quinta etapa de urbanización que va a permitir proveer de agua y garantizar el suministro de agua potable a muchos barrios que integran La Favorita.

Milagros Lostes - MDZ

-Los Fondos del Resarcimiento ya prácticamente se asignaron en su totalidad ¿De dónde van a salir los recursos para seguir manteniendo un ritmo de obra pública en la provincia?

-Creo que hay una clara diferencia entre la visión que tenemos acá en Mendoza de que estos recursos tenían que estar en obras que van a generar un impacto positivo en nuestros sectores productivos de Mendoza, mejoramiento de rutas, la infraestructura hídrica y energía. Pero el desafío que viene es cuidar el orden es el punto de partida. El equilibrio es la condición necesaria, es el punto de partida para la etapa que viene en Mendoza y estoy convencido que es la etapa del desarrollo y el crecimiento.

El Gobierno nacional ha logrado unas variables macros como controlar la inflación, la apertura del mundo y dar esa previsibilidad que es necesaria. Pero obviamente es un modelo que tiene luces y sombras. Esas son las luces. Las sombras son la necesidad de avanzar en una reforma impositiva, la necesidad de que haya más acceso al crédito por parte de las pymes, de los emprendedores, los empresarios, la necesidad de infraestructura para el desarrollo.

-¿La provincia no se ve favorecida por el modelo nacional?

-Cuando uno analiza algunos indicadores vemos que le ha ido bien al campo, a la pampa húmeda, obviamente todo lo que ha generado el petróleo y gas en Vaca Muerta y también lo que aporta incluso en las exportaciones la minería y la energía. Pero son actividades que no son grandes generadoras de puestos de trabajo y que no tienen un impacto directo en Mendoza. Tenemos que pensar que a partir del Estado que funciona, del orden que hemos logrado, de la inversión en infraestructura y el orden macroeconómico, el desafío es crecer y cómo construimos esa agenda del desarrollo y crecimiento de Mendoza. Y qué herramientas tiene un gobierno provincial para lograr ese desarrollo. Se habla mucho de reconversión productiva de muchos sectores de nuestra economía y ahí la importancia, de tener las cuentas ordenadas para bueno, pensar en financiamiento internacional para desarrollar esa reconversión, seguir invirtiendo en infraestructura, obviamente hoy hay necesidad de acceso al crédito y bajar la presión tributaria.

-En cuanto al petróleo está el potencial de la lengua mendocina de Vaca Muerta, ¿Qué puede hacer la provincia para favorecer la inversión privada?

- Infraestructura, reglas de juego claras. Cuando estuve en Malargüe y en Alvear. La gente de Malargüe pide infraestructura y el desarrollo de Pata Mora y piden por tal ruta. La gente de Alvear pide conectar por la Ruta 188, San Rafael quiere una conexión directa. Y eso lo comento porque es necesario también en esta etapa que viene tener esa mirada regional. Yo soy alguien que promueve esa articulación entre los gobiernos municipales porque el sur de Mendoza tiene un gran potencial.

-La provincia ha tenido un cambio de paradigma en materia de minería con proyectos concretos, ¿alcanza eso para aprovechar el potencial minero de Mendoza?

- Estamos dando pasos importantes, con ajustes normativos, con apoyo en la Legislatura. Las aprobaciones de las DIAs en cuanto a exploración en Malargüe y seguramente se va a avanzar en Uspallata también con el distrito minero. Además con las expectativas que se han generado con San Jorge, que va a ser la primera mina de cobre en Mendoza, estamos dando un paso importante. Pero eso va a llevar un tiempo y también tenemos que gestionar esas expectativas, esa licencia social y los mendocinos acompañando esta agenda están muy ligadas también a las posibilidades de tener empleo y y salarios de calidad. Entonces hay que gestionar esas expectativas. Los mendocinos tienen que entender que es con la minería, pero es con la vitivinicultura, es con la agroindustria, es con la metalmecánica, es con el turismo, es con la ganadería, es con el comercio. Hoy el mundo demanda alimentos, demanda minerales y nosotros estamos ante una gran oportunidad.

La visión sobre la seguridad y la educación en Mendoza

-Una de las principales preocupaciones de la ciudadanía sigue siendo la seguridad, ¿cómo se involucran los municipios? y ¿Qué tiene que hacer la provincia ante esta demanda?

-La ciudad fue pionera porque hace muchos años entendió lo que estaba planteando el vecino de la ciudad y el visitante. Reclamaba más seguridad y se lo reclamaba al intendente sabiendo que la seguridad es una responsabilidad del Gobierno provincial. Y las opciones eran mirar para otro lado, decir esto es responsabilidad del gobernador, o nos involucramos. Y al día de hoy estamos hablando de un municipio que invierte 14% de su presupuesto en materia de seguridad, que tiene un cuerpo de preventores, de inspectores de tránsito, 500 agentes municipales abocados a esas tareas de ordenamiento del tránsito y seguridad, móviles, centro de monitoreo que es modelo a nivel nacional, un anillo de videovigilancia, cámaras desplegadas en toda la ciudad, equipamiento como las taser.

Hoy el vecino cuando está frente a una situación de inseguridad no distingue niveles de responsabilidad. Lo que tiene a mano es el intendente. Nosotros elegimos involucrarnos y me imagino trabajando de manera articulada con todos los intendentes, teniendo una mirada provincial también entendiendo la situación de las distintas regiones de Mendoza. La situación del delito en las zonas urbanas es distinta a la zona rural.

-En materia de educación hoy existe un gran limitante que es la tecnología y la influencia que tiene la inteligencia artificial, ¿Cómo debería prepararse la provincia para enfrentar ese desafío, utilizar esas herramientas y que le sirvan a los alumnos?

- Vivimos en un mundo en el cual la tecnología ha avanzado en todos los aspectos. En materia de educación, la tecnología tiene que ser una aliada para seguir generando mayor conocimiento. Hablamos mucho recién de la agenda del desarrollo económico y de los recursos, del cobre, del oro, del petróleo, de nuestros viñedos, de la ganadería. Y la principal riqueza de nuestra provincia tiene que ser el conocimiento, que es intangible, que no se agota. La tecnología como una aliada de la agenda educativa, y logrando, en esta visión de Mendoza, pensando en los próximos 20, 30, 40 años, podemos tener ya una hoja de ruta de cuáles son los perfiles, capacidades, conocimiento que tenemos que promover. Una noticia de estos días eran los jóvenes que no trabajan ni estudian ni buscan trabajo. Hacia adelante el desafío es conectar a esos jóvenes con con la formación, la capacitación, con todos los avances de la tecnología.

-¿Y hoy por hoy es tentador ser docente?

- Esto nos interpela a todos. Yo valoro muchísimo la labor docente y cuando hablamos de la tecnología como una herramienta, tiene que tener como brazo ejecutor y como cabeza al docente. Hay algo que no va a aportar la tecnología, que es el corazón y lo que siente un docente en el aula en contacto con los chicos.