Diego Costarelli confirmó el destino del Hipódromo de Mendoza: viviendas y espacios verdes

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli , confirmó durante el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante que el Hipódromo de Mendoza tendrá un nuevo destino como polo de viviendas y espacios verdes. "Este proyecto es urbanismo, pero también es cohesión social. Es calidad de vida. Es futuro", dijo el jefe comunal.

El Hipódromo de Mendoza ocupa 40 hectáreas en pleno corazón de Villa Hipódromo. El predio está ubicado entre el Corredor del Oeste, Montes de Oca, Armani y Gorriti.

Desde el municipio de Godoy Cruz y el Gobierno de Mendoza están trabajando en un masterplan para el Hipódromo.

Desde el municipio de Godoy Cruz y el Gobierno de Mendoza ya están trabajando en un masterplan para el Hipódromo. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Desde hace algunos años, el municipio de Godoy Cruz trabaja en un masterplan para darle un nuevo destino, y ahora el intendente Diego Costarelli confirmó que estuvo trabajando con el Consejo Federal de Inversiones para convertir el espacio en un motor de desarrollo sostenible.

El intendente aseguró que abrirán calles para unir Godoy Cruz y que este nuevo entramado redefinirá el centro-oeste del Gran Mendoza. Además, indicó que en el Hipódromo de Mendoza se construirán viviendas y habrá espacios verdes.

Aunque en principio el proyecto no alcanzaba la pista apta para carreras de caballos y la cancha de rugby, según trascendidos no se descarta un futuro traslado en las actividades deportivas a otra sede.

Actualmente, el Hipódromo de Mendoza es sede de premios icónicos del turf de la provincia, como el Gran Clásico Vendimia o el Clásico Patrono Santiago.

Por su parte, la cancha de rugby se inauguró en mayo de 2019 gracias a un acuerdo del Instituto de Juegos y Casinos, la Subsecretaría de Deportes de la Provincia y la Municipalidad de Godoy Cruz. La cancha es de césped sintético, tiene las medidas reglamentarias de 75 por 120 metros, gradas naturales parquizadas.

fiesta de la cerveza preparativos hipodromo (4).JPG El Hipódromo de Mendoza es sede de la Fiesta de la Cerveza desde hace un par de años. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Los otros anuncios de Diego Costarelli

El intendente dijo que el municipio invirtió 860 millones de pesos en infraestructura educativa y que así la gestión logró refuncionalizar jardines maternales clave como Ternuritas y Mundo de Exploradores, garantizando atención para más de 1.300 chicos.

En cuanto a Salud, Costarelli dijo que el presupuesto que se destinó a esa cartera es una inversión en seguridad ciudadana. "Involucrarnos de lleno en el área de salud es una decisión política municipal", afirmó Costarelli, resaltando que en Godoy Cruz el acceso a derechos es la base de su estrategia de "Seguridad 360 grados", donde la prevención empieza mucho antes de que llegue el patrullero.

También resaltó el proyecto de la Ciudad del Vino y Arizu. “El Estado ya no debe competir con el que emprende, sino hacerle más fácil el camino", dijo Costarelli. En cuanto a datos, indicó que el Espacio Arizu tiene un avance del 78%.

“Allí se emplazará la Ciudad del Vino, un proyecto que promete usar inteligencia artificial para el enoturismo, pero que en el fondo es una apuesta por la identidad y la memoria del departamento”, dijo.