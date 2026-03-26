Tragedia en Godoy Cruz: la escuela confirmó que el alumno que murió tenía apto médico

Esta mañana, un alumno de 15 años murió mientras estaba en la clase de Educación Física. La escuela confirmó que tenía apto médico.

Un alumno de 15 años de la escuela Valentín Bonetti de Godoy Cruz murió esta mañana en la clase de Educación Física. El adolescente fue identificado como Thiago Matías Farina Subiris. Según la información policial, el chico se descompensó, cayó al piso y murió. El comunicado oficial de la escuela.

Paremos la pelota. La crisis de los entrenadores en el fútbol argentino no para. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ El alumno se descompensó en la clase de Educación Física. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ La muerte del alumno en la escuela Thiago Matías Farina Subiris fue esta mañana a la escuela como todos los días. Según información del Ministerio de Segurodad, cerca del mediodía mientras cursaba la hora de Educación Física con sus compañeros, se descompensó, cayó al suelo y se golpeó en la cabeza.

Inmediatamente, fue asistido por una enfermera del centro de salud que se encuentra frente al establecimiento educativo, quien le realizó maniobras de RCP. Después fue trasladado al Hopital Notti y cerca de las 13 los médicos confirmaron la muerte del estudiante.

El comunicado de la escuela Cerca de las 16, el equipo de conducción del Instituto Padre Valentín Bonetti compartió en las redes oficiales de la escuela un comunicado oficial. En el texto, las autoridades puntualizaron el dolor por el fallecimiento del alumno y confirmaron que los padres del adolescente habían presentado el apto médico correspondiente para que pudiera empezar el ciclo lectivo.

"El Equipo de Conducción del Inst. Padre Valentín Bonetti comunica con profundo dolor el fallecimiento de un estudiante de 2 año de la institución. Informamos que el alumno se descompensa durante la clase de Educación Física bajo la vigilancia del profesor a cargo, quien lo asiste inmediatamente. Luego es socorrido y trasladado por el Servicio Médico. Se comunica inmediatamente a la familia quien asiste al establecimiento educativo. Cabe aclarar que la misma había presentado el apto de su hijo según normativa vigente·", detallaron en el comunicado.