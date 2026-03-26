Un adolescente de 15 años falleció este mediodía luego de descompensarse en el colegio Valentín Bonetti, de Godoy Cruz.

Tragedia en Godoy Cruz: un joven murió mientras hacía educación física en el colegio.

Un adolescente de 15 años, identificado como Thiago Matías Farina Subiris, murió este jueves al mediodía mientras hacía educación física en el colegio Valentín Bonetti, de Godoy Cruz, Mendoza.

Según informaron fuentes policiales, el joven se descompensó, cayó al suelo y se golpeó en la cabeza. Tras esto, fue asistido por una enfermera del centro de salud que se encuentra frente al establecimiento educativo, quien intentó realizar maniobras de RCP.