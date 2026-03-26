Otro episodio fatal en Godoy Cruz: un trabajador murió al ser aplastado por un palo rollizo

Un hombre de 38 años murió la mañana de este jueves al ser aplastado en la cabeza por un palo rollizo mientras realizaba tareas de descarga en Godoy Cruz . El trágico hecho ocurrió horas antes de otro episodio falta que sacudió al departamento: el fallecimiento de un estudiante en un colegio secundario .

El hecho ocurrió pasadas las 10 cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un trabajador al que se le cayó un poste encima sobre calle Almafuerte al 700 .

Al arribar, personal policial constató que la víctima se encontraba inconsciente sobre la calzada, con lesiones de extrema gravedad, por lo que se solicitó la presencia de una ambulancia.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el hombre estaba descargando palos rollizos de una camioneta cuando, por razones que se investigan, uno de los postes —de aproximadamente 8 metros de largo y 20 centímetros de diámetro— cayó de manera accidental y lo golpeó en la cabeza.

Minutos después, profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado ( SEC ) arribaron al lugar y constataron el fallecimiento por aplastamiento de cráneo.

Por disposición de la Oficina Fiscal Godoy Cruz, la Policía Científica desarrolló una serie de peritajes en la escena para determinar las circunstancias del hecho.

Otra muerte en Godoy Cruz

Pasado el mediodía, un adolescente de 15 años, identificado como Thiago Matías Farina Subiris, murió mientras hacía educación física en el colegio Valentín Bonetti, también en Godoy Cruz.

De acuerdo con fuentes policiales, el joven se descompensó, cayó al suelo y se golpeó en la cabeza. Tras esto, fue asistido por una enfermera del centro de salud que se encuentra frente al establecimiento educativo, quien intentó realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Posteriomente, se solicitó la presencia de personal del SEC, que avanzó con la asistencia y trasladó al chico al Hospital Notti, donde falleció minutos después.