Un obrero sufrió una caída desde seis metros de altura en una obra de Godoy Cruz y quedó en estado crítico

El obrero, de 34 años, sufrió el accidente laboral mientras colocaba andamios en una obra en construcción de Godoy Cruz. Fue internado en el Hospital Central.

Un obrero de 34 años resultó gravemente herido tras caer desde un andamio la tarde de este jueves mientras trabajaba en una obra en construcción de Godoy Cruz. La víctima tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Central, donde quedó internado en estado crítico.

El hecho ocurrió cerca de las 12.30 cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre la caída desde gran altura de un trabajador en la intersección de calles Pascual Segura y Benjamín Matienzo.

De acuerdo con la reconstrucción policial, el hombre estaba colocando una nueva línea de andamios y, mientras realizaba esa tarea, se resbaló y cayó al suelo desde una altura de seis metros.

El estado de la víctima tras la caída Debido a las graves lesiones que sufrió, hasta la escena se desplazó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo personal le brindó las primeras asistencias en el lugar y diagnosticó que ese encontraba en estado crítico, con fracturas en el brazo y la pierna izquierda.

Teniendo en cuenta su delicado cuadro, fue trasladado de inmediato al Hospital Central, donde permanecía internado.