Manejaba una moto robada, choco contra una camioneta y terminó detenido

Una motocicleta con pedido de secuestro fue recuperada la tarde del viernes en Las Heras luego de que el conductor del rodado protagonizara un accidente al chocar contra la parte trasera de una camioneta que permanecia detenida en un semáforo.

Segun información policial, el hecho se registró sobre calle Roca, llegando a calle Perú , cuando una Corven Triax 150 terminó impactando contra una Toyota Hilux que permanecía frenada ante la luz roja.

Producto de la colisión, el motociclista cayó sobre la calzada y sufrió lesiones , por lo que debió recibir asistencia en el lugar mientras personal de tránsito trabajaba en la escena.

En medio del procedimiento, efectivos policiales verificaron los datos del rodado y detectaron que la motocicleta registraba un pedido de secuestro vigente en el marco de una causa por robo agravado.

WhatsApp Image 2026-05-10 at 15.06.46 Tras el accidente, efectivos policiales constataron que el rodado tenia un pedido de secuestro vigente en una causa por robo.

La denuncia por robo había sido radicada días atrás tras el robo del vehículo en Lavalle, sobre Ruta 34.

Tras constatar la medida judicial, las autoridades ordenaron el secuestro de la moto y el traslado del conductor, quien quedó a disposición de la Justicia luego de ser asistido por personal médico.