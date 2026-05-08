El ACA lanzó su seguro para moto: a qué beneficios podrán acceder los socios
La propuesta de ACA destaca el auxilio mecánico con kilometraje ilimitado y la cobertura automática de Responsabilidad Civil en países limítrofes.
El Automóvil Club Argentino (ACA) presenta su nuevo Seguro Moto, una propuesta integral diseñada para los socios que buscan seguridad y confianza. Con el respaldo de La Caja, este lanzamiento consolida la presencia del Club en el segmento de dos ruedas con beneficios únicos en el mercado.
La nueva oferta se divide en tres niveles de protección: Responsabilidad Civil, Total A y Total B, cubriendo desde la RC básica para circular, hasta daños totales por accidente, incendio y robo.
Entre sus diferenciales más potentes, destaca el auxilio mecánico con kilometraje ilimitado (para planes seleccionados) y la cobertura automática de Responsabilidad Civil en países limítrofes, ideal para quienes eligen la moto como compañera de viaje.
Seguro ACA: a cuáles beneficios podrán acceder los socios
Beneficios exclusivos para el socio:
- Ahorro y Respaldo: 10% de descuento permanente, reducción en la cuota social y reposición de unidad 0km durante el primer año (en planes seleccionados).
- Previsibilidad: Congelamos el precio de tu seguro los primeros tres meses.
- Tecnología: Gestión 100% digital y tarjeta de seguro obligatoria siempre disponible en la App ACA Móvil.
El trámite de contratación es 100% online a través de la web oficial, lo que permite que el motociclista esté protegido de forma inmediata y acceda a toda la red de servicios y beneficios del Club presente en todo el país.