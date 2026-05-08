El ACA lanzó su seguro para moto: a qué beneficios podrán acceder los socios

La propuesta de ACA destaca el auxilio mecánico con kilometraje ilimitado y la cobertura automática de Responsabilidad Civil en países limítrofes.

El Automóvil Club Argentino (ACA) presenta su nuevo Seguro Moto, una propuesta integral diseñada para los socios que buscan seguridad y confianza. Con el respaldo de La Caja, este lanzamiento consolida la presencia del Club en el segmento de dos ruedas con beneficios únicos en el mercado.

La nueva oferta se divide en tres niveles de protección: Responsabilidad Civil, Total A y Total B, cubriendo desde la RC básica para circular, hasta daños totales por accidente, incendio y robo.

Entre sus diferenciales más potentes, destaca el auxilio mecánico con kilometraje ilimitado (para planes seleccionados) y la cobertura automática de Responsabilidad Civil en países limítrofes, ideal para quienes eligen la moto como compañera de viaje.

Seguro ACA: a cuáles beneficios podrán acceder los socios Beneficios exclusivos para el socio: