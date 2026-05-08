Roturas, parches y arreglos permanentes: qué pasa en la calle Roque Sáenz Peña

La calle Roque Sáenz Peña, en la Ciudad de Mendoza , volvió a quedar en el centro de las miradas por una serie de roturas y reparaciones que se repiten desde hace semanas. En distintos puntos de la avenida aparecieron pozos, cortes de tránsito y trabajos sobre el pavimento que llamaron la atención de vecinos y automovilistas.

En menos de un mes, la zona acumuló varias intervenciones sobre apenas unas cuadras. Las obras no solo generaron complicaciones para circular, sino también interrogantes sobre por qué se repiten los trabajos en distintos sectores de la misma calle.

La situación comenzó a mediados de abril, cuando aparecieron móviles y operarios de Aysam en la esquina de Roque Sáenz Peña y Martínez de Rozas. Allí se instalaron carteles de precaución y maquinaria pesada para intervenir sobre la calzada.

Retroexcavadoras, taladros y cintas de peligro se volvieron parte del paisaje en una calle que acumula arreglos en pocas cuadras.

Durante esos trabajos pudieron verse retroexcavadoras y taladros neumáticos removiendo el asfalto. En medio de la obra, además, el agua brotaba desde el suelo mientras los operarios avanzaban sobre la rotura.

Con el paso de los días, el movimiento de máquinas y los desvíos comenzaron a formar parte del paisaje habitual en la zona. Muchos conductores debieron disminuir la velocidad o cambiar el recorrido por la presencia de pozos y sectores señalizados.

Hacia fines de abril volvió a aparecer una nueva rotura de gran tamaño, esta vez en el tramo comprendido entre Paso de los Andes y Alpatacal. El corte ocupó buena parte de la calzada y obligó a intervenir nuevamente sobre el pavimento.

avenida saenz peña reparada (nueve) La avenida Sáenz Peña atraviesa semanas de trabajos constantes con roturas en el pavimento, agua brotando y tránsito interrumpido. Alf Ponce Mercado / MDZ

Después de varios días de trabajos, dicho sector fue tapado con concreto asfáltico. Sin embargo, vecinos de la zona remarcaron que quedaron restos de material desparramados en las acequias y sectores laterales, algo que generó críticas por la forma en que terminó la reparación.

Una calle con intervenciones constantes

La escena volvió a repetirse pocos días después. A principios de mayo apareció otra obra de Aysam sobre la misma calle, esta vez antes de llegar a la intersección con Granaderos.

avenida saenz peña rota nuevamente aysam (catorce) Operativos de Aysam, pozos abiertos y parches sobre el asfalto marcaron las últimas semanas en una de las calles más transitadas de Ciudad. Alf Ponce Mercado / MDZ

En ese punto actualmente puede verse un pozo de gran tamaño cubierto con cintas de peligro y carteles de precaución. Además, en el lugar hay presencia de agua y barro alrededor de la excavación, complicando nuevamente la circulación en la zona.

Lo que más llama la atención es la frecuencia con la que aparecieron las obras en Roque Sáenz Peña. En menos de cuatro cuadras se registraron múltiples cortes, agujeros y reparaciones en un período muy corto de tiempo.

La repetición de trabajos alimentó las dudas entre quienes viven o circulan todos los días por el sector. Algunos vecinos se preguntan si las intervenciones responden a problemas distintos o si existen fallas estructurales que hacen que vuelvan a aparecer problemas después de cada arreglo.

avenida saenz peña rota nuevamente aysam (doce) En menos de cuatro cuadras se registraron múltiples obras y reparaciones sobre la calzada de Sáenz Peña, con barro y cortes reiterados. Alf Ponce Mercado / MDZ

Mientras tanto, la avenida sigue mostrando sectores intervenidos, señalizaciones y restos de trabajos recientes. En una de las arterias más transitadas de Ciudad, las roturas y los parches ya se volvieron una postal repetida.