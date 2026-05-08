Ecoparque Mendoza: el nuevo rol del exzoológico en el rescate de fauna

El antiguo zoológico de Mendoza atraviesa una transformación que ya no se mide por la cantidad de visitantes, sino por los animales que logra recuperar. El Ecoparque se consolidó como un centro regional de rescate y rehabilitación de fauna silvestre, con un modelo que combina atención técnica, conservación y educación ambiental.

Los datos oficiales marcan el alcance de ese cambio: más de 2.000 animales fueron atendidos y rehabilitados desde el inicio de la reconversión, mientras que más de 700 lograron regresar a su hábitat natural, tanto en Mendoza como en otras provincias. El espacio funciona como Centro de Recepción, Rehabilitación, Derivación y Manejo Animal, una estructura clave para animales rescatados en operativos contra el tráfico ilegal de fauna.

La tarea del Ecoparque se sostiene en la articulación entre la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, el Departamento de Fauna, la Policía Rural y el Ministerio Público Fiscal. Según la información oficial, esa coordinación permitió intervenir en más de 100 operativos vinculados a inspecciones, allanamientos y rescates de ejemplares que llegaban, en muchos casos, con secuelas de cautiverio, maltrato o tenencia ilegal.

El objetivo ya no es exhibir animales, sino recuperarlos cuando es posible y derivarlos cuando necesitan otros entornos . Ese criterio forma parte de un cambio estructural que dejó atrás el modelo tradicional de zoológico. En su lugar, Mendoza busca fortalecer una gestión centrada en bienestar animal, conservación de especies nativas e investigación aplicada. También se consolidó una red con provincias como San Luis, Santa Fe, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para mejorar los procesos de derivación y liberación.

Educación ambiental y puertas abiertas

La reconversión también empezó a tener una expresión pública. El Ecoparque abrió una etapa de visitas educativas, con recorridos controlados, cupos limitados y circuitos definidos. El primer grupo escolar fue del Colegio P-223 Santa Clara de Maipú, cuyos estudiantes recorrieron un sendero interpretativo y conocieron parte del proceso de transformación del predio. Durante la visita, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó que estas experiencias permiten comprender “el valor de la biodiversidad”.

La propuesta busca que el contacto con el lugar no se base en la observación de animales encerrados, sino en la comprensión de los protocolos de rescate, los traslados, la recuperación de especies y el rol de la biodiversidad en los ecosistemas. El director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, señaló que resulta significativo que sean estudiantes quienes inauguren esta etapa, porque ayudan a construir nuevas formas de vínculo con la naturaleza.

Más especies bajo protección legal

La transformación del Ecoparque ocurre en paralelo con una actualización del marco legal provincial. La Cámara de Diputados de Mendoza dio sanción final el 8 de abril de 2026 al proyecto que incorpora nuevas especies silvestres como Monumento Natural Provincial. La norma modifica la Ley 6599 y suma al piche, cardenal amarillo, siete cuchillos, águila coronada, ranita del Pehuenche, bagre otuno, lagartija del Nihuil y gato andino, además de las especies ya protegidas, como el cóndor, el guanaco y el pichiciego.

Con esa ampliación, Mendoza refuerza una política pública que combina rescate, investigación, protección legal y educación. El Ecoparque aparece hoy como una pieza central de ese esquema: recibe animales, los rehabilita, articula liberaciones y abre sus puertas de manera gradual para formar conciencia. En esa nueva mirada, la fauna silvestre deja de ser una atracción y pasa a ocupar el lugar que le corresponde: parte esencial del ecosistema y patrimonio vivo de la provincia.