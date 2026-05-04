Cómo fue la primera visita al Ecoparque de una escuela de Mendoza

El Ecoparque de Mendoza recibió al primer grupo escolar en el marco de su nueva propuesta educativa, con la visita de un curso de primer año del nivel secundario del Colegio P-223 Santa Clara de Maipú, que recorrió el sendero interpretativo recientemente habilitado, con ingreso por la ex boletería.

La jornada contó con la presencia de la ministra de Energía, Jimena Latorre, quien dio la bienvenida a los estudiantes y destacó el carácter inaugural de la actividad, en tanto se trató del primer establecimiento educativo en visitar el Ecoparque en esta nueva etapa.

La iniciativa forma parte de las acciones que impulsa el Ecoparque Mendoza para consolidarse como un "espacio de educación, concientización y conservación de la biodiversidad", tal como señalaron a MDZ las semanas previas a la apertura restringida y público "cautivo".

Durante el recorrido, los alumnos estuvieron acompañados por el equipo técnico, que explicó el proceso de transformación del antiguo zoológico en el actual Ecoparque, haciendo hincapié en el cambio de paradigma en relación con la fauna silvestre, priorizando su conservación en hábitats naturales y buscando dejar atrás el encierro de los animales.

A lo largo del circuito, los estudiantes pudieron conocer distintos espacios y comprender el rol de la biodiversidad, además de observar animales en libertad. Uno de los momentos más destacados fue el avistaje de maras, que generó especial interés y emoción entre los participantes, siempre en un contexto de respeto por el entorno.

Una escuela de Mendoza visitó el Ecoparque Una escuela de Mendoza visitó el Ecoparque Prensa Gobierno

En ese marco, la directora del establecimiento, Cristina Soto, valoró la experiencia y destacó que “ha sido una visita muy enriquecedora e innovadora, sobre todo para quienes hemos conocido el zoológico en su etapa anterior. Hoy, al recorrer el Ecoparque, se percibe una mayor conciencia afectiva hacia los animales. Este cambio de paradigma es absolutamente positivo, porque los animales que no están en su hábitat natural no son felices”.

La visita también incluyó el testimonio de trabajadores del Ecoparque, quienes compartieron detalles sobre el proceso de traslado de los elefantes. Asimismo, los alumnos ingresaron al recinto donde se encontraba Tamy, lo que les permitió dimensionar las condiciones en las que vivían los animales en el antiguo zoológico.

El recorrido finalizó en la zona de los edificios y la nueva entrada, donde se completó el relato sobre la reconversión del predio y su actual enfoque educativo y ambiental.

En ese contexto, la ministra Jimena Latorre destacó que “este tipo de experiencias permiten que las nuevas generaciones comprendan el valor de la biodiversidad y el camino que estamos recorriendo como provincia en materia de conservación y educación ambiental”.

Por su parte, el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, aseguró que “es muy significativo que la primera visita sea de estudiantes, porque son quienes mejor interpretan este cambio de paradigma. Este espacio busca generar conciencia sobre la relación con la naturaleza y promover nuevas formas de vincularnos con el ambiente”.

Desde el área técnica de conservación, Ernesto Toñolo, quien acompañó a los estudiantes durante la actividad, valoró la experiencia: “La recepción de los chicos ha sido muy buena. Hemos hablado mucho sobre sensaciones, sobre nuevas formas de vincularnos con el ambiente y reflexiones acerca de cómo eran antes esas relaciones y cómo queremos que sean hacia el futuro. Estas nuevas generaciones tienen mucha sensibilidad ambiental, lo que facilita el trabajo de promover este tipo de reflexiones”.

Una escuela de Mendoza visitó el Ecoparque Una escuela de Mendoza visitó el Ecoparque Prensa Gobierno

Los propios estudiantes también compartieron sus impresiones sobre la experiencia. Ángeles, alumna de 12 años, expresó que “antes los animales no tenían libertad y los trataban medio mal, y ahora tienen más libertad y mucho más cuidado”. En la misma línea, otros de los alumnos de la escuela, agregó: “Me gustó la visita porque antes los animales eran solo para divertirse, ahora los cuidan y la mayoría ya no están acá; pudimos ver algunos pocos”.

Apertura restringida en el Ecoparque

Desde la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque informaron que estas visitas forman parte de un programa de actividades educativas que se desarrollarán de manera paulatina y a demanda desde el Ecoparque Mendoza en coordinación con las instituciones escolares.

La iniciativa "busca consolidar al Ecoparque como un espacio de aprendizaje activo, promoviendo el contacto respetuoso con el entorno y fortaleciendo la educación ambiental en las nuevas generaciones", dijeron.