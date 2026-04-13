Ecoparque desde el aire: así se ve el ex Zoo de Mendoza a días de su apertura

En Mendoza crece la expectativa por la apertura del Ecoparque, el espacio en el Parque General San Martín destinado a flora y fauna animal que reemplazará al ex Zoo de la provincia, que funcionó durante décadas y que está cerrado desde el 2016.

MDZ sobrevoló la zona y te adelantamos parte de lo que se verá una vez que abra sus puertas, a mediados de año.

En el ingreso al predio están las nuevas construcciones del hall de ingreso, la administración del Ecoparque y también una unidad gastronómica, con terrazas verdes en sus techos.

También hay nuevos senderos para los visitantes, con murales de animales y plantas representados en buena parte de sus cierres perimetrales.

En algunas zonas también se puede observar decenas de árboles y plantas que han sido ubicados para reforestar el lugar.

ecoparque entrada nueva Zondafotos

En parte de la recorrida que se aprecia en el video se ven a camellos en sus recintos, un estanque con varias aves y también el nuevo espacio de los monos papiones, que fue una obra que realizó la provincia en el exjirafario.

ecoparque camellos Zondafotos

El lugar está pensado para albergar a 200 individuos de esa especie y se diseñó y ejecutó "siguiendo los lineamientos de la Global Federation of Animal Sanctuaries (GFAS) para instalaciones destinadas al cuidado de primates del “viejo mundo”, con atención a aspectos de salubridad, enriquecimiento ambiental, gestión hídrica y seguridad perimetral".

ecoparque jaula de monos Zondafotos

Los animales cuentan con un patio central amplio y sin cubierta, con el objetivo de promover el ejercicio y comportamiento exploratorio. Además, se colocaron mangrullos de madera de rollizo de eucalipto, complementados con sogas de yute que simulan entornos de trepado similares al hábitat natural.

También se instaló un bebedero principal, junto a una nueva área con un jaulón destinado al manejo y la alimentación, equipado con bebederos y comederos diseñados para garantizar la limpieza y la seguridad de los cuidadores.

Una década del ex Zoo cerrado y la transformación en el Ecoparque

Estos 10 años del predio cerrado abrió paso a una creciente incertidumbre y suspicacias por parte de no sólo el arco opositor de Mendoza, sino también de una buena porción de la ciudadanía, teniendo en cuenta que se perdió la "fiscalización popular" de lo que ha ocurrido en el exzoológico.

Lo cierto es que una vez que se abra el lugar al público -primero será sólo para escuelas de Mendoza- desde la administración han marcado que se encontrarán con un escenario completamente renovado, con nuevas construcciones, distintos senderos, una invasión "mínima" respecto al espacio de la fauna, y también un porcentaje considerablemente menor de animales que el que había anteriormente.

ecoparque entrada nueva 2 Zondafotos

Según datos oficiales, hoy hay poco más de 1.000 animales en el Ecoparque (1.047 para ser exactos) y se derivaron más de 1.600 a distintos lugares: 1.454 en "adopción responsable" en distintos lugares de Mendoza y el país, y 235 animales silvestres también.

Recordemos que varios fueron a santuarios como leones, osos, monos, tapires, pecaríes, tucanes y elefantes, entre otros, por lo que aquellos que vayan al Ecoparque cuando abra, no se encontrarán con animales exóticos como cualquier zoológico, y si hay, será porque no ha sido posible o recomendada su derivación a algún santuario u otro centro animal.

De hecho, esa será la primera diferencia con el Ecoparque de Buenos Aires, ya que allí hay, por ejemplo, dos hipopótamos y dos jirafas. Otros animales exóticos están en "recintos mejorados" y no es posible verlos porque hay medianeras con murales.

Apertura restringida del Ecoparque

Como ya se adelantó en marzo, cuando se abran las puertas del Ecoparque habrá una apertura restringida del recinto, según adelantó a MDZ Radio -al programa MDZ Club- el director de Diversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet.

"La intención es empezar a recibir pronto a escuelas, a un público cautivo, que nos ayudará a nosotros también a poco a poco ir volviendo a abrir el lugar, en cuanto a lo que es para el paseante", mencionó.

Ecoparque 15 Walter Moreno/MDZ

La idea de Haudet y del Gobierno es que antes de julio ya comiencen los primeros cursos a visitar el predio. "Vamos a intentar que antes de este mitad de año podamos empezar a recibir las escuelas y luego que pueda ir cualquier tipo de persona a disfrutar el espacio público sin tener al animal como un centro de entretenimiento", dijo.

De igual forma, mencionó que la fecha oficial todavía no la tienen y agregó que "no es lo que en parte estamos buscando en el corto plazo".

"Si queremos que los chicos nos vengan a visitar el lugar, primero tenemos que volver a ubicar toda la administración y demás y que ellos nos puedan mostrar qué cosas ir cambiando de a poco para poder abrir al público. La plaza de juego ya está lista, los bebederos ya están colocados, la cartelería hay que modificarla un poco, pero ya está colocada también. Muchas cosas que ya están casi listas", indicó.