Fotos y videos: cómo están las obras del Ecoparque y los animales del predio

El Gobierno avanza en la finalización de las obras y la puesta a punto del Ecoparque, a pocos meses de lo que será una apertura restringida del paseo - antes de julio según informaron - a estudiantes de escuelas de la provincia, luego de 10 años desde el cierre del exZoológico Provincial.

Esta semana se puede observar a empleados realizando tareas en todo el predio, así como también finalizando las áreas donde se levantaron algunas construcciones, como el edificio de administración de casi 500 m2, un edificio hall y también un restaurant, donde se buscará a futuro una administración.

El titular del Ecoparque, Ignacio Haudet, sostuvo a MDZ que están "refinando" detalles y algunas falencias que se conocieron luego de las fuertes lluvias de las últimas semanas, como en los desagües pluviales y también en el hormigón .

Además de los edificios, que es donde se está trabajando principalmente, el proyecto del Ecoparque contará con un diseño paisajístico integral con la plantación de más 1.600 ejemplares de herbáceas, arbustos y árboles de bajo consumo hídrico, acompañando la traza de los nuevos recorridos y fortaleciendo el carácter ambiental del espacio.

Se ejecutó un nuevo sistema de caminos internos, que interactúa con la traza de senderos existentes y genera un recorrido integrado que vincula los nuevos edificios con la antigua boletería ubicada sobre la calle Libertador.

Ecoparque 18 Los animales "no estarán en el centro de la escena", adelantaron desde la administración del Ecoparque. Walter Moreno/MDZ

Sobre la exboletería, también se anunció que se licitarán a futuro obras de conservación y concesión, teniendo en cuenta que fue diseñado por el arquitecto Daniel Ramos Correas. El Gobierno ya cuenta con el proyecto de arquitectura consensuado con la Dirección de Patrimonio.

De las obras realizadas, hubo una "refuncionalización" de la antigua plaza de juegos, la revalorización de senderos, la incorporación de nueva iluminación y equipamiento urbano.

De hecho, Haudet adelantó que el Ecoparque ya no tendrá a los animales en el "centro de la escena", como lo supo ser el zoológico provincial, sino que estará centrado, tal como expresan desde el Gobierno, en ser “un parque que a través de espacios naturales, programas educativos, actividades de conservación, recepción, rehabilitación y derivación de especies nativas e infraestructura acorde, busca alcanzar la concientización ecológica por medio de la sensibilización, la motivación y el conocimiento de la problemática que enfrenta el ambiente natural que nos rodea".

Ecoparque 11 El Gobierno ultima detalles antes de la "inauguración" del Ecoparque. Walter Moreno/MDZ

"En este lugar, los visitantes podrán aprender sobre las interrelaciones entre los organismos y su ambiente, a partir de principios de respeto por todas las formas de vida, su importancia en el ambiente, y la preservación y conservación de los ecosistemas, además de recibir herramientas para inspirar la búsqueda de soluciones a la problemática ambiental”, expresaron.

La mayor cantidad de animales, fuera del Ecoparque

Según información oficial, el Ecoparque hoy cuenta con 1.047 ejemplares, de las cuales hay unas 200 especies exóticas, más de 700 especies de corral, más de 100 especies autóctonas mendocinas y más de 30 especies autóctonas argentinas.

Ecoparque 19 Hay poco más de 1.000 animales en el Ecoparque. Walter Moreno/MDZ

El dato quizás revelador a la fecha es que más de la mitad de los animales que supo tener el Zoológico mientras estuvo cerrado, hoy no está en el predio del Ecoparque, ya que 1.6896 fueron "derivados": 1.454 en "adopción responsable", y otros 235 animales silvestres también fueron derivados.

Muchos terminaron en diversos santuarios, como fueron los casos de leones, osos, monos, tapires, pecaríes, tucanes y elefantes, entre otros.

Ecoparque de Mendoza Walter Moreno/MDZ

Entre los 1.500 animales que fueron adoptados por la población, se puede nombrar a animales de corral, tales como pavos, faisanes, patos, gallinas, gansos, cabras, llamas, conejos, ovejas y ponys.

También se dieron en adopción animales silvestres, como ciervos, búfalos y muflones, entre otros.

Números de población animal al día de hoy

Total de animales derivados: 1689 individuos

Animales derivados en adopción responsable: 1454 individuos

Animales silvestres derivados: 235 individuos

Población actual en el Ecoparque: 1047 individuos

Ecoparque 14 Más de 1.600 animales fueron derivados del exZoo a santuarios o a lugares con "adopción responsable". Walter Moreno/MDZ

Restauración ecológica

Como adelantó el titular del Ecoparque a MDZ, esta semana comenzó un trabajo de "recuperación ambiental" a través de la plantación de flora nativa en el predio y sus alrededores.

La actividad se desarrolló en articulación con la Fundación Bosques Nativos Argentinos, la Fundación para el Estudio de Intervención Socioambiental (FEISA) y la Asociación de Universitarios Voluntarios (ASEZ), con la plantación de 550 ejemplares de especies autóctonas en la zona donde estará la playa de estacionamiento.

Plantación de árboles en el Ecoparque Plantación de árboles en el Ecoparque Prensa Gobierno

Como instancia educativa, la plantación se dio con la conformaron tres “islas de restauración”, cada una representativa de distintos ambientes del territorio provincial, lo que servirá como parte de las actividades sobre todo para los estudiantes que visiten el predio, una vez que abra el Ecoparque.

Plantación de árboles en el Ecoparque Plantación de árboles en el Ecoparque Prensa Gobierno

"Apuntamos a que el Ecoparque sea un aula a cielo abierto, donde las personas puedan conocer, a través de la experiencia, cómo se restauran los ecosistemas y cuál es el valor de la flora nativa en estos procesos”, dijo Haudet.

Fotos y videos: Walter Moreno / MDZ