"Público cautivo" en el Ecoparque: quiénes serán los primeros en visitar el paseo y cuándo

El Gobierno sigue trabajando en la apertura del Ecoparque, la propuesta de transformación del exZoo provincial, que ha generado todo tipo de expectativas e incertidumbre para la sociedad, teniendo en cuenta que el zoológico cerró hace una década, en 2015, a comienzos de la primera gestión de Alfredo Cornejo.

Si bien se habían prometido que las obras no se extenderían por tantos años, pasaron gobiernos -del mismo color político- y hubo idas y vueltas en los trabajos, además de la conservación y traslado de varias de las especies que estaban o se encuentran en el predio ubicado en el Parque General San Martín.

Lo cierto es que, cuando se abran las puertas del Ecoparque, habrá una apertura restringida del recinto, según adelantó a MDZ Radio -al programa MDZ Club- el director de Diversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet.

"La intención es empezar a recibir pronto a escuelas, a un público cautivo, que nos ayudará a nosotros también a poco a poco ir volviendo a abrir el lugar, en cuanto a lo que es para el paseante", mencionó.

Con fondos del BID, Mendoza concretó obras centrales en el Ecoparque. El predio sigue cerrado, pero el paseo histórico podría abrir en breve.

La idea de Haudet y del Gobierno es que antes de julio ya comiencen los primeros cursos a visitar el predio. "Vamos a intentar que antes de este mitad de año podamos empezar a recibir las escuelas y luego que pueda ir cualquier tipo de persona a disfrutar el espacio público sin tener al animal como un centro de entretenimiento", dijo.

De igual forma, mencionó que la fecha oficial todavía no la tienen y agregó que "no es lo que en parte estamos buscando en el corto plazo".

"Si queremos que los chicos nos vengan a visitar el lugar, primero tenemos que volver a ubicar toda la administración y demás y que ellos nos puedan mostrar qué cosas ir cambiando de a poco para poder abrir al público. La plaza de juego ya está lista, los bebederos ya están colocados, la cartelería hay que modificarla un poco, pero ya está colocada también. Muchas cosas que ya están casi listas", indicó.

Concesiones, nuevas obras y los problemas con las lluvias

Por otro lado, el funcionario sostuvo que deben colocar más de 300 árboles en lo que será la plaza de estacionamiento nueva, al igual que la colocación de plantas nativas en la remediación del sitio.

Además, están en proceso de concesión de tres edificios ya finalizados y también de nuevas obras.

Por un lado, adelantó que licitarán obras en la exboletería del espacio norte, donde era el ingreso del exZoo. "Es un espacio patrimonial porque fue diseñado por el arquitecto Daniel Ramos Correas (ndr: quien diseñó el Frank Romero Day, el teatro Pulgarcito y el Parque Cívico, entre otros). Ya tenemos el proyecto de arquitectura consensuado con la Dirección de Patrimonio y la intención es ponerlo a disposición también como una licitación pública y que también se vuelva a transformar, junto con el kiosco que funciona allí. Está la disponibilidad para que el privado también nos ayude a reconstituir ese espacio a nivel patrimonial", mencionó.

ecoparque obras camellos animales (16) La zona de la boletería y kiosco del exZoo, hoy Ecoparque. Alf Ponce Mercado / MDZ

Por otro lado, están los edificios terminados donde funcionará un restaurant (unidad gastronómica) y también la administración del Ecoparque, que tienen que "terminar de refinar y poner a punto".

"Quedan algunos detalles constructivos que tenemos que refinar. Cuando llovió nos mostró algunas falencias que tenemos que terminar", dijo, e hizo referencia a socavones en el terreno que deben remediar "para que, cuando pase la gente, no se fisure el hormigón". También comentó que hay desagües pluviales que se llenaron de barro tras las fuertes tormentas de hace un par de semanas.