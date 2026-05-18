El conmovedor momento en el que un grupo de animales son devueltos a su hábitat natural

Un grupo de distintas especies de animales fueron liberadas en su hábitat natural luego de haber completado un periodo de rehabilitación en el Ecoparque . Según detallaron desde el Ministerio de Energía y Ambiente, se trataba de ejemplares de fauna silvestre que habían sido rescatados de situaciones de tráfico ilegal, cautiverio e incidentes en zonas urbanas.

"Los ejemplares recibieron atención veterinaria integral y un proceso de rehabilitación especializado en el Ecoparque Mendoza, donde se realizan evacuaciones sanitarias y comportamentales destinadas a garantizar que los animales recuperen las capacidades necesarias para sobrevivir y desenvolverse adecuadamente en su entorno natural" , detalló Ignacio Haudet, director de Biodiversidad y Ecoparque, sobre el proceso que experimentaron los animales antes de ser reinsertados.

De acuerdo a la información oficial, fue reinsertado un gavilán mixto, que cumple un rol fundamental al ayudar al control biológico de roedores y palomas. También se liberó a un chimango, ave que ayuda a "limpiar el paisaje".

Un gavilán fue liberado tras un proceso de recuperación en el Ecoparque.

Además, también volvió a su entorno natural un carancho, importante por su rol de especie carroñera, lo que lo posiciona como un actor importante para eliminar restos orgánicos, ayudando así a la prevención de enfermedades.

Un caso particular fue el de la serpiente coral. En este caso, la rehabilitación fue monitoreada de manera conjunta entre el Ecoparque y el Serpentario de Mendoza Centro Aconcagua, establecimiento especializado en el manejo de este tipo de animales venenosos. Según detallaron desde la institución, se trata de una especie depredadora de otros reptiles.

Serpiente coral liberada en Mendoza Gobierno de Mendoza

En paralelo, también se procedió a la liberación de un ejemplar joven de flamenco austral. Esta especie habita en los humedales y al alimentarse remueve sedimentos, lo que es fundamental para oxigenar el agua y aportar salud en el ecosistema.

Flamenco liberado en Mendoza 2 Gobierno de Mendoza

Finalmente, se reinsertó un ejemplar de zorro gris, animal que es imprescindible para el control de insectos y pequeños mamíferos.

Zorro liberado en Mendoza Gobierno de Mendoza

Qué hacer si nos encontramos con un animal silvestre

Desde la dirección de Biodiversidad y Ecoparque resaltaron que es importante evitar el contacto con este tipo de especies. En ese marco, remarcaron que no son animales que se puedan tener como mascotas. "Desalentar su tenencia como mascota constituye una medida fundamental de salud pública y conservación", aseguró Haudet, quien detalló que muchas especies silvestres" pueden actuar como reservorios de enfermedades zoonóticas, es decir, patologías transmisibles entre animales y seres humanos".

En esa línea, el jefe del Departamento de Fauna, Adrián Gorrindo, explicó que el contacto estrecho con este tipo de animales, como así también su manipulación inadecuada, "incrementa el riesgo de transmisión de bacterias, virus, hongos y parásitos capaces de afectar tanto a las personas como a los animales domésticos. Además, el mascotismo genera situaciones de estrés, inmunosupresión y condiciones de cautiverio inapropiadas que favorecen la aparición y dispersión de enfermedades".

Cabe recordar que tener como mascota este tipo de especies es un delito penado por la ley Nº 22.421.

En caso de toparse con fauna silvestre, o querer hacer una denuncia se debe recurrir a los canales oficiales: