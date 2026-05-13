Escándalo: allanaron el templo umbanda que frecuentaba Morena Rial y rescataron 40 animales para sacrificios
Un operativo interrumpió una ceremonia religiosa y reavivó la polémica. Las autoridades y proteccionistas salvaron a decenas de animales destinados a rituales.
El nombre de Morena Rial vuelve a quedar envuelto en una fuerte controversia, esta vez no relacionada con su situación judicial. Un impactante allanamiento en un templo umbanda de Quilmes, que la mediática visitaba con frecuencia, terminó con el rescate de más de 40 animales que presuntamente iban a ser utilizados en sacrificios rituales.
El procedimiento se llevó a cabo entre el lunes y el martes en un inmueble ubicado en Bernardo de Irigoyen al 1100, a raíz de la denuncia de una vecina. El allanamiento ocurrió en plena ceremonia religiosa, con la presencia de más de 50 personas, incluidos menores de edad. El rescate estuvo encabezado por la subsecretaria de Zoonosis del Municipio de Quilmes, Pamela Dreher, y contó con la participación del reconocido activista Fernando Pieroni.
La oscura trama del templo umbanda
Según detallaron las autoridades y proteccionistas, los animales se encontraban en condiciones alarmantes. En el lugar se logró poner a salvo a ovejas, cabras, chanchos y patos. Desde el Municipio fueron contundentes sobre el accionar: advirtieron que la Ley de Protección Animal prevalece por encima de cualquier práctica religiosa cuando existen claros indicios de crueldad.
El lugar ya había sido señalado en 2024, cuando vecinos denunciaron que un animal agonizante fue retirado del predio y trasladado en el baúl de un auto. El caso quedó en manos de la Justicia y no se descartan imputaciones para los responsables del templo.
La investigación cobró gran relevancia mediática al confirmarse que el lugar intervenido sería el mismo templo asociado a la hija de Jorge Rial. El vínculo con Morena Rial volvió a generar repercusión porque, en marzo de 2025, la joven había sido noticia por participar del sacrificio de un chivo, según contó Ángel de Brito en LAM. En aquel momento, el Pai Guilliard De Ogum explicó que la mediática se había acercado al templo para bautizarse dentro de la religión umbanda.