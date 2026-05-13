Se filtró la apasionada escena de sexo entre Wanda Nara y Agustín Bernasconi en su película: "Intensidad"

El salto de Wanda Nara a la pantalla grande viene con escándalo incluido. La mediática se encuentra en pleno rodaje de "¿Quieres ser mi hijo?", una comedia donde comparte cartel con Agustín Bernasconi . Sin embargo, la ficción parece haber impactado de lleno en la realidad: el reencuentro y la intensa química entre ambos en el set habrían sido el detonante final de la ruptura entre la conductora y Martín Migueles.

Con los rumores de romance a flor de piel, el foco ahora se posó directamente sobre los guiones y, específicamente, en las dos escenas de alto voltaje que exige la historia. Lejos de dejar las cosas libradas a la improvisación, trascendió el estricto contrato que impuso Wanda para cuidar su exposición corporal al milímetro.

Embed - Filtraron cómo es la escena de sexo de Wanda Nara y Agustín Bernasconi en la película: "Entre los dos..."

La trama de la película sigue a una mujer y a un joven que fingen ser madre e hijo para sacar un rédito económico, pero que, en el medio del engaño, inevitablemente terminan enamorándose. Ese romance de ficción requiere de dos secuencias íntimas cruciales, para las cuales la conductora dejó sus límites por escrito.

Durante la emisión de A la Tarde, el periodista Santiago Sposato filtró las exigencias del contrato que detallan exactamente qué movimientos están permitidos en el guion. El documento establece un acuerdo riguroso sobre el contacto físico: "Besos aprobados en distintas intensidades. Contacto corporal general. Besos en cuello y rostro. Contacto de espalda y zona baja, permitido bajo encuadre cuidado" .

Es decir, cada roce está fríamente calculado para que las cámaras registren la tensión sexual requerida por la historia, pero sin cruzar las barreras que la propia actriz impuso para su resguardo.

Trucos de luces y "barreras" físicas en el set

wanda nara y agustin bernasconin Foto durante las grabaciones. Archivo MDZ

La coreografía de estas escenas va mucho más allá del papel. Para garantizar que se cumplan las pautas del guion al pie de la letra, la producción montó un verdadero operativo técnico en el estudio. El periodista Gustavo Descalzi reveló el insólito método que utilizaron para grabar la secuencia sin incomodar a los protagonistas: "Las luces dan de una forma en la que Agustín no la puede ver a Wanda. Prepararon algo que es como una barrera que va entre los dos cuerpos para que no exista contacto físico con el otro".

Como es tendencia en las grandes producciones actuales, los actores están acompañados por un coach de intimidad. Este profesional es el encargado de coreografiar cada movimiento, cada plano y cada acercamiento para que en la pantalla el público perciba un encuentro fogoso, mientras que en el set todo transcurre bajo un entorno clínico y pautado.