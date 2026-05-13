Aseguran que Wanda Nara está en crisis económica: mirá el look que llevó

Wanda Nara apareció en un look que encendió las redes y generó especulaciones sobre su presente económico. ¡Mirá!

Mientras Wanda Nara se encontraba grabando una nueva serie vertical en Uruguay, la conductora compartió una publicación desde su camarín que rompió con todo lo que sus seguidores esperaban de ella, Porque Wanda, lo sabemos, es sinónimo de exclusividad y opulencia.

Estamos acostumbrados a verla rodeada de carteras Hermès, pero esta vez la empresaria posó frente al espejo con un look que despertó todo tipo de teorías sobre su presente financiero y que, en cuestión de horas, se volvió viral.

El conjunto en cuestión consistía en un body blanco escotado, combinado con un bolso de Stella McCartney que, a simple vista, podría pasar por una pieza de alta costura. Pero los usuarios más atentos notaron algo que a simple vista se escapaba: las prendas pertenecen a una colaboración especial de Stella McCartney con la cadena H&M, una línea mucho más accesible que las firmas como Chanel, Louis Vuitton, Dior o Hermès que suelen formar parte de su vestidor diario.

O sea, Wanda Nara estaba usando ropa que cualquiera puede comprar en un shopping sin tener que vender un riñón en el proceso. El impacto fue inmediato y aparecieron las especulaciones sobre si se trataba de una táctica para mostrarse más descontracturada, más "como vos y como yo" en una nueva faceta laboral que busca acercarse al público.

Hay que reconocer que Wanda construyó su marca personal sobre la ostentación, sobre ese estilo de vida aspiracional que muestra en cada publicación, y verla con ropa low cost es una novedad que para muchos marca un quiebre en su forma de presentarse ante el mundo, especialmente ahora que se muestra en una faceta más relajada durante sus jornadas de trabajo en Uruguay.