¿Le copió a la China Suárez? El look de Julieta Poggio que despertó comparaciones

Julieta Poggio causó revuelo en redes por un look similar al que usó la China Suárez. ¡Mirá las fotos!

La modelo y ex participante de Gran Hermano, Julieta Poggio, compartió en su cuenta de Instagram unas fotos en las que posó junto a su gato, luciendo un conjunto que remite al traje napoleónico, una tendencia que está a full, sobre todo en Europa.

La pieza central del look fue una chaqueta corta de estilo napoleónico (los puristas discutirán la categoría, pero nos quedamos con lo que se ve) en color negro, una prenda que fue duramente criticada cuando la China Suárez la lució, y que ahora se destacó por sus detalles fuzzy blancos en el cuello y los puños.

La chaqueta contaba con los clásicos alamares y botones que emularon los uniformes militares de los ejércitos europeos de otras épocas. Debajo de la chaqueta, Julieta optó por un micro top negro que dejaba al descubierto su abdomen marcado, el cual contrastaba con la rigidez de la prenda superior.

En la parte inferior, llevó un micro short de cuero al cuerpo, tan corto como su nombre lo indica y tan ajustado como pide la ocasión, que le dio un toque hot a un conjunto que, de otra manera, podría haberse quedado en una simple recreación histórica. Como accesorios, sumó una boina negra con brillos y un choker metálico.