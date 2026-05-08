El look de Wanda Nara que dejó poco a la imaginación

Con unos escotes que dejaron poco a la imaginación, Wanda Nara desplegó su particular visión del lujo y la comodidad en su última aparición.

Wanda Nara, que nunca deja un look al azar ni una oportunidad para generar repercusión, arrancó el día con una propuesta de comodidad extrema y lujo urbano que bien podría ser la definición de sporty chic en el diccionario de la moda.

Eligió un conjunto deportivo en azul marino, que constó de una chaqueta de corte oversize con tiras blancas, y un pantalón wide leg súper amplio. Por debajo, lució una musculosa ajustada en tono marrón que dio el equilibrio necesario entre lo holgado y lo ceñido.

Los accesorios, como era de esperarse en una mujer que entiende el lujo como una extensión de su personalidad, incluyeron un gorro de lana Y-3 y un bolso Louis Vuitton de gran tamaño que podría contener todo lo necesario para sobrevivir una semana en el set.

El look que realmente hizo levantar cejas fue el segundo de la jornada, un dos piezas camuflado militar en tonos arena y oliva que la vestía de pies a cabeza con una chaqueta y un pantalón de corte relajado, todo combinado con una musculosa blanca que dejó ver su escote de manera llamativa.

Pero la cosa no paró ahí porque, en pleno rodaje al aire libre, Wanda mostró otro look en tonos marrones que combinó un cárdigan de punto animal print de leopardo con una campera deportiva al cuerpo marrón que llevó escotada, dejando ver un corpiño gris que asomaba pícaramente.