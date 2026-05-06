¿Nuevo escándalo? El misterioso y picante posteo de Wanda Nara que desató especulaciones

Wanda Nara volvió a sorprender en las redes con un contundente mensaje que podría anticipar una nueva polémica.

Wanda Nara es sin duda alguna una de las personalidades más polémicas de la farándula. En los últimos años ha protagonizado un fuerte escándalo con Mauro Icardi y ahora encendió rumores con un picante posteo.

Es de público conocimiento que la empresaria y estrella de Telefe utiliza las redes para trabajar, pero también para lanzar fuertes acusaciones contra su exmarido. Todo parecía estar en paz hasta que la mediática lanzó una tajante indirecta.

En su cuenta de Instagram y con fondo negro escribió una frase que causó enorme revuelo en redes y desató las especulaciones de los periodistas de espectáculos que fueron sorprendidos por la publicación: "El que ríe último come mejor".

La publicación de Wanda Nara que generó especulaciones Captura de pantalla 2026-05-06 103245 Wanda Nara y un picante mensaje. Foto: Instagram / @wanda_nara.

Yanina Latorre se hizo eco del posteo y confirmó que le escribió a la conductora de Telefe: "Bueno, ¿y ahora qué pasó con Wanda? Le hablé y, obvio, no contesta". Pepe Ochoa, panelista de LAM, fue otro de los que se expresó en redes.