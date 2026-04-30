Martín Migueles subió una foto íntima junto a Wanda Nara en la cama y sorprendió a todos: "Me encanta verte..."

El novio de la conductora de Telefe sorprendió a sus seguidores con una dedicatoria en sus redes sociales.

Wanda Nara y Martín Migueles se encuentran en estos momentos disfrutando de su historia de amor a pleno. Luego de la separación que ocurrió meses atrás, ambos apostaron por otra oportunidad para seguir juntos.

En el mes de marzo, ambos armaron las valijas y se fueron de viaje a distintos países, como por ejemplo Italia, Japón y hasta estuvieron en las maravillosas Islas Maldivas, donde disfrutaron de sus hermosas playas.

Wanda Nara en estos momentos se encuentra trabajando en las grabaciones de su película en Uruguay y Martín Migueles sorprendió a todos al dedicarle un cariñoso mensaje mientras ella se encuentra de viaje por trabajo.

La foto de Martín Migueles junto a Wanda Nara que sorprendió a todos Captura de pantalla 2026-04-30 155732 Martín Migueles junto a Wanda Nara. Foto: Instagram / @martin_migueles.

"Te extraño, pero me encanta verte brillar. Te amo", escribió junto a la imagen donde se los puede ver en la cama y a él sin remera. Esta foto se viralizó y también deja ver el amor que Migueles le tiene a la empresaria.