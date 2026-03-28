Wanda Nara fue escrachada en Japón por tener malos modales y la foto se volvió viral

Un testigo japonés relató el calvario que vivió al viajar con Wanda Nara y lanzó duras críticas contra sus modales.

Lo que debía ser un viaje de ensueño y puro relax para Wanda Nara y su nuevo amor, Martín Migueles, terminó en un verdadero bombazo mediático. La conductora, que se encuentra recorriendo Japón, fue escrachada de la peor manera por un pasajero local que compartió el vagón del tren bala con la pareja.

Wanda Nara (1) Wanda Nara posando en Japón, ajena a las fuertes críticas que recibió por su comportamiento. Instagram @wanda_nara Lejos de pasar inadvertidos, los tortolitos quedaron en la mira por sus modales, calificados como "de terror" por los residentes nipones, quienes no tardaron en viralizar las pruebas del polémico comportamiento.

"No quería estar cerca de estos tipos": el descargo contra Wanda desde Japón La tranquilidad japonesa se vio interrumpida por la presencia de Wanda Nara y el rugbier. Un usuario de X no se guardó nada al describir la escena: “Había un extranjero sentado en su asiento, hablando a gritos por teléfono, totalmente reclinado, con los zapatos sobre el asiento de enfrente. Pensé: ‘No quiero estar cerca de estos tipos’”.

posteo-viral-wanda-nara La imagen de la discordia: Wanda Nara y Martín Migueles con los pies sobre los asientos del tren bala. X @2020reborn El hombre, indignado por la falta de etiqueta en un transporte donde el silencio es sagrado, cuestionó si este estilo de vida era moneda corriente en Occidente, calificando la experiencia como un "infierno" absoluto.

Como era de esperarse, el escrache cruzó el océano y llegó a oídos de los internautas locales, quienes fueron letales. Mientras algunos pedían disculpas en nombre del país, otros aprovecharon para pegarle donde más le duele a la conductora: su imagen.