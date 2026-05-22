Se reveló la cantidad de votos que Wanda Nara recibió para ganar en los Premios Martín Fierro ¿amplia mayoria o lo justo?

La obtención del Martín Fierro como Mejor Conductora por parte de Wanda Nara estaba destinada a ser el gran hito de su carrera televisiva. Sin embargo, la estatuilla dorada quedó envuelta en un manto de dudas pocas horas después de finalizada la gala de APTRA.

La difusión de informes cruzados y números sumamente específicos por parte de destacadas cronistas del espectáculo instaló una fuerte polémica en torno a la transparencia y los márgenes reales del escrutinio interno.

La primera bomba estalló en el programa Puro Show. Allí, la periodista Nancy Duré intentó desactivar los cuestionamientos iniciales argumentando que la victoria de la empresaria había sido contundente. “Cuando recibió el premio, yo también fui a hablar con gente de la comisión directiva de APTRA que había estado en la contabilización de los votos. Fui a preguntar cómo había sido, y lo que me dijeron les va a sorprender”, anticipó la panelista.

Según la explicación que recibió de las altas esferas de la organización, “Wanda Nara ganó por amplia mayoría de votos de APTRA". Duré detalló que el fenómeno se produjo debido a la dispersión del sufragio tradicional: "Muchos votos se dividieron entre las otras conductoras y otros, los team Wanda, la votaron, así que fue por amplia mayoría”.

Wanda Nara - Portada (2) Marcela Tauro reveló cifras alarmantes que muestran un desenlace sumamente reñido en la terna de conducción. Foto: prensa Telefe.

La tranquilidad institucional duró poco. En la pantalla de Intrusos, Marcela Tauro pateó el tablero al exhibir datos de una fuente disidente que echaban por tierra la teoría de la superioridad absoluta. “Me dicen que Wanda ganó por dos votos”, lanzó la histórica periodista, sembrando el desconcierto generalizado.

Minutos más tarde, Tauro le puso números exactos a lo que consideró un final fotográfico que revaloriza la figura de las dinastías artísticas de la televisión. “Wanda estuvo dos puntos arriba. Veintiséis votos para Wanda y veinticuatro, Moria. El resto se lo repartieron entre las demás integrantes de la terna”, sentenció.

wanda nara - MF (2) La ausencia de varios socios acreditados de APTRA modificó el número final de la votación en la gran noche. Instagram @wanda_nara

El ajustado margen cobró sentido al analizarse la composición del padrón de esa noche, donde emitieron su sufragio 96 miembros debido a las ausencias de figuras como Pilar Smith, Evelyn Von Brocke y Tomás Dente. Esta filtración no solo sembró desconfianza en las redes sociales, sino que dejó en evidencia que el recambio generacional en la pantalla chica se definió en una votación extrema y milimétrica.