Nora Colosimo defendió a Wanda Nara tras las fuertes críticas: "Tus colegas ni se acercan"

La madre de Wanda Nara compartió un fuerte mensaje luego de que su hija fue criticada por diversas figuras de la televisión.

Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, salió a defender a su hija luego de las fuertes críticas en su contra tras ser elegida como mejor conductora en los Martín Fierro de televisión. La mujer no dudó en apuntar contra colegas de la mediática y el comentario se volvió viral.

El comentario lo realizó en una publicación de la conductora de Telefe quien acompañó un video junto a la frase: "Alguien me cura el mal de ojo", dejando en claro que se enteró de todo lo que hablaron sobre ella tras la premiación.

"La envidia que manejan, wawww! No necesitas la aprobación de colegas/artistas! La gente ya te eligió; se premiaba a la conducción, no a los años, trayectoria, ni otros títulos", comenzó escribiendo la madre de Wanda Nara.

El fuerte mensaje de Nora Colosimo tras las críticas a Wanda Nara Captura de pantalla 2026-05-20 163707

Luego, agregó: "La mejor conductora 2026 es Wanda Nara, la gente te eligió primero con picos de rating de 14. Tus colegas todas juntas ni se acercan a tu rating", sentenció la madre de la empresaria.