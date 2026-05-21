"Es un bodrio": Fito Páez fue abucheado y recibió silbidos en pleno recital por sus canciones nuevas

El romance entre Fito Páez y su público porteño transitaba un camino de celebraciones continuas en el marco de su convocante gira Sale el Sol Tour. Con tres funciones completamente agotadas entre marzo y abril, el Movistar Arena de Buenos Aires se había transformado en el epicentro de la vigencia del músico rosarino.

Al entonar sus himnos, el compositor rosarino desafió abiertamente a los sectores que lo habían silbado.

Sin embargo, la cuarta función rompió la armonía y abrió un intenso debate sobre los límites de la experimentación de un artista consagrado frente a las expectativas de sus seguidores.

El malestar de una porción de los presentes comenzó a manifestarse cuando Páez decidió dedicar el segmento central del espectáculo a interpretar de manera íntegra Novela, su más reciente producción discográfica. Los espectadores, que esperaban un recorrido tradicional por las páginas doradas del rock nacional, plasmaron su descontento en las plataformas digitales con llamativa dureza, describiendo la propuesta como una "ópera rock infantil " o un viaje musical " lisérgico " de 25 canciones desconocidas para el gran público.

La tensión escaló al punto de que algunos sectores del estadio optaron por retirarse antes de la finalización del evento, acompañando su salida con silbidos inusuales para la trayectoria del compositor. "Fito se dedicó a destratar al público porque no le gustó su ópera bodrio", sentenció uno de los usuarios en la red social X, exponiendo la frustración colectiva.

fitopaez movistar Una porción del público manifestó su enojo en redes sociales ante la falta de los clásicos históricos del músico. X

Lejos de mostrarse indiferente, Fito Páez tomó el guante sobre el escenario. Al momento de dar inicio a la música y recuperar sus melodías más icónicas, Fito lanzó una frase categórica dirigida a los disconformes: “Lo que pasó antes, pasó. Ahora canten”. Acto seguido, al entonar los primeros acordes de El amor después del amor, instó de forma directa a que aquellos que habían manifestado su rechazo se sumaran al coro general.

El público de Fito Páez abucheó el show del Movistar Arena.

La polémica no tardó en generar una contraofensiva por parte de sus seguidores más fieles, quienes recordaron que la naturaleza de la gira contemplaba la presentación del nuevo material y cuestionaron la intolerancia hacia los procesos creativos del músico. Con la fecha del 29 de junio ya confirmada en el mismo recinto, queda planteado el interrogante de cómo reestructurará Páez su repertorio.