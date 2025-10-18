El impensado emprendimiento al que se dedica Margarita, la hija de Fito Paez, en Palermo

Margarita Páez, hija de Fito Páez y Romina Ricci, presentó su emprendimiento que nadie se imaginaba en Palermo.

Margarita Páez, la hija de dos grandes figuras del arte argentino como son Fito Páez y Romina Ricci, sorprendió al sumar un nuevo perfil a su multifacética carrera. La joven de 21 años debutó recientemente en el mundo del emprendimiento, lanzando una iniciativa enfocada en la moda con conciencia ecológica.

La hija de Fito Páez se lanza como emprendedora de moda sustentable vendiendo ropa vintage margarita paez entrevista La joven vende ropa de segunda mano en Palermo. Captura de TV La artista utilizó sus redes sociales para dar a conocer los detalles de su flamante proyecto. Junto a un grupo de amigas, Margarita Páez comenzó a vender ropa de segunda mano o pre-loved en el centro cultural The Local Support, ubicado en el moderno barrio de Palermo.

margarita paez local Margarita Páez presentó su emprendimiento. Instagram La iniciativa de la hija de Fito Páez se alinea con una tendencia global que busca un consumo más responsable. El proyecto de moda sustentable se lanzó en un ambiente bohemio, con música en vivo y percheros repletos de prendas vintage o con historia.