Se filtró un audio de una alumna que revela nuevos detalles de la explosión en el colegio de Palermo: "Lo hicieron igual"

Tras el grave incidente donde aún hay dos alumnos internados, uno de ellos con casi el 20% de su cuerpo quemado, un audio brinda nuevos detalles del hecho.

Un grave hecho ocurrió este miércoles en el barrio porteño de Palermo, en el colegio Guadalupe, donde, luego de una explosión durante un experimento, varios alumnos resultaron heridos con quemaduras de distintos grados. Ahora se conoció un nuevo audio que brinda detalles del hecho y cómo se dio la explosión.

Por el momento, tres menores fueron dados de alta luego de la explosión, pero dos alumnos siguen internados: Agustín, de 13 años, que se encuentra en el Hospital Municipal de Quemados, mientras que el otro menor permanece en el Hospital Gutiérrez. En medio de las distintas versiones que circularon después del hecho —tras algunos comentarios de los alumnos que culpabilizaban a uno de los profesores— y, mientras la Fiscalía se encuentra realizando una investigación sobre lo ocurrido, se conoció un audio que brinda nuevos detalles del momento de la explosión.

Los nuevos detalles de la explosión en el colegio de Palermo En este audio al que accedió en exclusiva MDZ, una joven alumna del colegio explicó que la explosión se dio, aparentemente, durante una feria de ciencias, donde, según relató, habrían participado alumnos de varios años. El experimento se llevó a cabo en el laboratorio del colegio y en el salón de actos.

Además, luego de que uno de los alumnos responsabilizara a un profesor que se habría escondido, en este audio la menor responsabilizaría a los propios alumnos. “Simón, nuestro profesor de química, les dijo: ‘espérenme, que yo me voy un segundo, no hagan el experimento’, y lo hicieron igual”, explicó.

Luego relató el momento de la explosión: “Era algo con algodones y alcohol. Lo apagaron con un repasador, y se ve que tenía alcohol, y un chico de cuarto, cuando lo fue a apagar, se prendió fuego el repasador y toda la mesa. Se prendieron fuego cinco nenes, incluido el de cuarto, que lo mandaron al hospital porque estaba todo quemado”.