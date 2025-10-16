Explosión en la feria de ciencias: la Justicia investiga si hubo negligencia docente

La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires avanza en la investigación por la explosión ocurrida en la escuela Guadalupe, ubicada en el barrio de Palermo , durante una feria de ciencias en la que participaban alumnos, docentes y familias. El estallido dejó cuatro estudiantes heridos, uno de ellos con graves quemaduras.

De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°5, a cargo de Miguel Ángel Kessler, el incidente se produjo cuando un estudiante de 16 años vertió alcohol sobre un mechero que estaba casi apagado. El fuego tomó contacto con el líquido inflamable y generó la detonación.

El adolescente que manipuló el alcohol permanece internado en terapia intensiva del Hospital Gutiérrez, con quemaduras en el 35% de su cuerpo, mientras que otro joven fue dado de alta tras permanecer en observación con lesiones en el rostro, tronco y espalda. Los otros dos heridos, de 13 y 18 años, sufrieron quemaduras menores.

El fiscal ordenó diversas medidas para determinar si existió negligencia o falta de supervisión docente. Entre ellas, se tomaron declaraciones a adultos presentes en el aula y se solicitó información sobre los experimentos realizados y los riesgos asociados.

Las pericias buscan establecer si los docentes permitieron la manipulación de materiales peligrosos por parte de los alumnos sin la debida precaución. La investigación no descarta imputaciones por lesiones culposas en caso de comprobarse omisión del deber de cuidado.

Uno de los alumnos presentes, llamado Federico, relató que el fuego se desató “de repente” mientras hacían el clásico experimento del volcán. “La mesa explotó y el chico se prendió fuego de pies a cabeza. Fue tremendo”, contó a la prensa.

Y agregó: “Un docente corrió a buscar un guardapolvo y lo tiró encima del chico porque el alcohol no se apaga con agua”, enfatizando que “no había matafuegos, ni precauciones”.

Desde la comunidad educativa, padres y madres expresaron su preocupación por la ausencia de información previa sobre los experimentos. La médica Mariana Laura Cornejo, madre de una alumna, sostuvo que “nadie nos avisó que iban a manipular fuego y alcohol”.

Sin embargo, un audio de una alumna del establecimiento escolar se viralizó en las últimas horas, que se contradice con estas versiones. La voz de la joven señala que el docente a cargo le habría pedido a los estudiantes no avanzar en el experimento hasta que él retornara al salón, pero que los chicos habrían seguido adelante desencadenándose la explosión sin la supervisión del profesor.

La Justicia continúa reuniendo pruebas para determinar si hubo responsabilidades de adultos, recogiendo testimonios y pruebas con la colaboración del Personal de la Comisaría 14B.