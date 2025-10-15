Se filtró el impactante video de la explosión de un experimento en un colegio de Palermo

Este miércoles por la mañana, un terrible e impactante episodio tuvo lugar en un colegio de Palermo. Allí, se produjo una explosión durante un experimento de Química. Como consecuencia, cinco menores de edad resultaron heridos. El Ministerio de Educación está trabajando en un protocolo para implementar en ferias de ciencia o experimentos.

Video: así fue la explosión durante el experimento Así fue la explosión durante un experimento en un colegio de Palermo El hecho ocurrió pasadas las 10 de la mañana en el Colegio Guadalupe, ubicado en la calle Paraguay al 3925, del barrio porteño de Palermo. En las últimas horas, se viralizó un video del momento en el que se produjo la explosión.

Como consecuencia, cinco alumnos debieron ser asistidos por personal del SAME. Dos de ellos fueron trasladados al Hospital Fernández, mientras que otro fue llevado al Hospital Gutiérrez. Según trascendió, un menor de 16 años sufrió lesiones en el rostro y el pecho.

El antecedente en Pergamino Hace menos de una semana, hubo un antecedente similar en la localidad bonaerense de Pergamino. El jueves 9 de octubre, también en el marco de una feria de ciencias, un grupo de estudiantes del Instituto Comercial Rancagua realizó el experimento de un volcán, que explotó, provocándole graves heridas a una alumna.