Hijos no nacidos: buscan crear un registro simbólico de muertes fetales y perinatales

Tras años de lucha, la organización “Vives en mi” -que se dedica al apoyo y visibilización del duelo perinatal de las familias de Mendoza-, logró que esta mañana ingresara a la Legislatura un proyecto para crear el Registro Simbólico de Fallecimientos Fetales y Perinatales, es decir de hijos que murieron antes del parto, en el parto y hasta un mes después de nacer.

El diputado Mauricio Torres presentó un proyecto de Ley que tiene por finalidad crear el Registro Simbólico de Fallecimientos Fetales y Perinatales , destinado a otorgar reconocimiento simbólico y acompañamiento a las familias que atraviesen la pérdida de un hijo o hija, durante el embarazo o en el período perinatal .

Presentaron el proyecto para crear un Registro Simbólico de hijos que murieron antes de nacer, en el parto o días después del parto.

Se busca así, otorgar reconocimiento legal y carácter permanente a este R egistro simbólico, garantizando que toda persona que desee realizar este acto, pueda hacerlo con la certeza de que el Estado provincial respeta, acompaña y valida su decisión.

Torres, estuvo acompañado por la vicegobernadora Hebe Casado, el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner, y el director del Registro Civil de la provincia, Agustín Píscopo, quienes coincidieron en que es un “acompañamiento a las personas que sufren esta problemática”.

El Registro Simbólico tendrá “carácter voluntario y gratuito. Su inscripción no producirá efectos jurídicos, patrimoniales ni civiles, y no generará derechos ni obligaciones de ningún tipo”, señala el texto en el que se consigna que la inscripción podrá ser solicitada por cualquiera de los progenitores o representantes legales, mediante la presentación de la constancia médica que acredite el fallecimiento fetal o perinatal .

En tal caso, el Registro Civil expedirá un certificado simbólico en el que constará el nombre elegido -si lo hubiera- y la fecha del suceso, sin efectos registrales de identidad o filiación.

Por otra parte, dispone que el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia, promoverá, “en coordinación con el Registro Civil, programas de acompañamiento psicológico, social y emocional destinados a las personas y familias que transiten el duelo gestacional o perinatal”.

Registro civil. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ El Registro Civil emitirá un certificado simbólico. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Asimismo, establece la implementación de acciones de capacitación y sensibilización dirigidas al personal de salud y de las oficinas del Registro Civil, “a fin de garantizar una atención empática, respetuosa y libre de estigmas”, e invita a los municipios a adherir y articular con el Registro Civil local las acciones necesarias para su efectiva implementación.

Buenas prácticas para la atención de la muerte perinatal

Mendoza cuenta con una guía de buenas prácticas para la atención de la muerte perinatal que busca brindar un trato digno ante la muerte de hijos en el vientre o después del nacimiento.

Entre sus puntos se encuentra: