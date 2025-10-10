Pampita reveló que padece una dura condición de salud y la comparte con sus hijos por herencia biológica

Carolina "Pampita" Ardohain reveló que ella y sus hijos padecen un trastorno y pidió concientización a través de un evento.

Fiel a la honestidad que la caracterizó en momentos clave de su vida personal, Carolina Pampita Ardohain reveló un aspecto íntimo sobre su salud y la de sus hijos. La modelo y conductora contó públicamente que tanto ella como sus hijos padecen dislexia, una condición neurológica que afecta la habilidad para leer, escribir y hablar con fluidez.

Pampita reveló que padece dislexia Pampita compartió su testimonio a través de un video grabado para la campaña "Unidos por la dislexia", una iniciativa promovida por una asociación sin fines de lucro. En el clip, la modelo explicó la situación familiar sin rodeos: "Tengo dislexia y mis hijos también porque es una condición hereditaria".

Pampita y una campaña de concientización sobre la dislexia. La conductora, siempre empática, hizo hincapié en la importancia de la detección temprana de la dislexia. Según su experiencia, esto es fundamental "para evitar dolores innecesarios por querer aprender". Pampita describió el sufrimiento que experimentan quienes viven con esta condición, especialmente en etapas de aprendizaje.

pampita-e-hijos-2 La condición es hereditaria, como en sus hijos. @pampitaoficial "Sentir que no podés o que te traten de vago, tonto o lento cuando ponés tanto esfuerzo es muy doloroso", señaló la modelo, pidiendo un mayor apoyo y comprensión. Finalmente, su mensaje se centró en la concientización: "En octubre ayudemos a hacer visible la dislexia. La detección temprana salva vidas".