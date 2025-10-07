Se destapó la inesperada actitud de la China Suárez con Pampita y sorprendió a todos

La periodista Victoria Braier reveló en su cuenta de Instagram el gesto que tuvo la actriz con la modelo, que dejó a todos sin palabras.

El pasado fin de semana, Santiago Sposato reveló en Infama que María Eugenia Suárez, mejor conocida como "La China" Suárez, se sintió traicionada por la agencia de talentos de la que forma parte y contó el motivo del enojo de la actriz con la academia.

"Por ejemplo los cursos incluyen pasarela, make up, talleres de tele y teatro, pero hay una clase que se llama 'marketing personal'. ¿Y por qué se enojó Eugenia? Porque allí a ella la ponen como ejemplo de lo no que no hay hacer en el medio. Les dicen que no hagan todo lo que ella hace. Ponen como ejemplo que perdió tres marcas, por culpa de sus manejos con la prensa, pero ¡lo que más la enojó es que la pusieron a Pampita como ejemplo de todo lo que está bien!", explicó el periodista.

LA CHINA SUÁREZ (1).jpg La actriz se enojó con la academia de la que es parte. Instagram @sangrejaponesa

Y, este lunes, Victoria Braier, alias "Juariu", se percató de la actitud que tuvo Suárez con Pampita en las redes sociales y dejó expuesta a la actriz con capturas de pantallas, que fueron compartidas en su Instagram (@Juariu).

"'La China' dejó de seguir a Pampita", escribió la periodista junto a la imagen, donde se puede ver que la artista dejó de seguir a la modelo.