En Infama mostraron las imágenes y revelaron el precio del inmueble que la actriz estaría decidida a vender.

Aseguran que la artista vende una de sus propiedades. Foto: Instagram/ @sangrejaponesa.

La vida de María Eugenia China Suárez dio un rotundo giro luego de ponerse en pareja con Mauro Icardi. Es que la actriz que lo acompañó durante el proceso de recuperación de su lesión, decidió mudarse a Turquía para convivir junto a él y apoyarlo en todo momento.

En las últimas horas, dieron a conocer que la pareja del jugador habría puesto en venta su departamento ubicado en la hermosa localidad de Palermo, Buenos Aires. Fue en Infama (América) donde dieron a conocer la información y mostraron las imágenes y el valor que verdaderamente es exorbitante.

"Saben quién está vendiendo su piso, su departamento... La China Suárez, ya tiene el cartel y todo", expresó Marcela Tauro. Posteriormente, compartieron las fotos del hermoso piso que tiene en su poder la artista.

La China Suárez puso en venta su departamento en Buenos Aires Afirman que la China Suárez puso en venta su departamento y el monto es exorbitante: así es por dentro

Según la propia página de la vivienda, cuenta con siete ambientes y dos cocheras. Además, tiene un total de 300 metros cuadrados y 277 metros cuadrados cubiertos, lo que lo hace un lugar amplio y cómodo para una familia.