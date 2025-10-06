¿Querés que tu banda toque en la Fiesta Provincial de la Cerveza? Enterate cómo participar

El famoso festival celebra su decimoctava edición en el Hipódromo de Mendoza y lanzó un concurso para que las bandas mendocinas participen. En esta nota, te contamos cómo podés ser parte.

La Fiesta de la Cerveza se realizará este año los días 5,6 y 7 de diciembre.

La Fiesta Provincial de la Cerveza vuelve con todo y abre la puerta a nuevos talentos locales. La Municipalidad de Godoy Cruz lanzó el concurso de bandas para la decimoctava edición del festival, que se realizará los días 5, 6 y 7 de diciembre en el Hipódromo de Mendoza, invitando a los artistas mendocinos a subir al gran escenario.

Bajo el nombre "Concurso Marciano Cantero", en homenaje al reconocido músico y líder de Los Enanitos Verdes, esta iniciativa busca fomentar la creatividad y visibilidad de los talentos locales. Desde su primera edición en 2016, el certamen se consolidó como un clásico dentro de la Fiesta de la Cerveza, que ya es un referente cultural en la provincia.

fiesta de la cerveza entrada tierra 1.jpg Por segunda vez, el festival se llevará a cabo en el Hipódromo de Mendoza. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Los interesados en participar deberán ser grupos mendocinos con propuestas propias y no haber formado parte de la edición 2024. La inscripción se realiza mediante un formulario online, y el plazo máximo para presentar las propuestas vence el lunes 3 de noviembre, inclusive.

La selección de las bandas estará a cargo de un jurado especializado, conformado por representantes de la Municipalidad, medios de comunicación locales y gestores culturales de Mendoza. Además, los postulantes pueden consultar las bases y condiciones del concurso para asegurarse de cumplir con todos los requisitos.