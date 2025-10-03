Godoy Cruz confirmó cuándo y dónde se realizará la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025

Este viernes Godoy Cruz confirmó que la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de diciembre en el Hipódromo de Mendoza . El intendente Diego Costarelli firmó el convenio junto al Gobierno provincial para garantizar el uso del tradicional óvalo de Villa Hipódromo.

De esta manera, el festival cervecero más importante del oeste argentino volverá a repetir escenario en el hipódromo, al igual que en 2024. La apuesta busca brindar más espacio, seguridad y comodidad tanto a los productores como al público.

Con 18 ediciones en su historia reciente, la fiesta se consolidó como uno de los encuentros culturales y gastronómicos más esperados de fin de año en la provincia.

La organización todavía no confirmó la grilla oficial de artistas, pero una de las posibilidades más fuertes es la llegada de Molotov. La banda mexicana celebra sus 30 años y en diciembre estará en Argentina como parte de su gira internacional.

El festival contará, como siempre, con propuestas gastronómicas variadas, foodtrucks y una amplia presencia de cervecerías artesanales mendocinas y de otras provincias.

Con el anuncio oficial, comienza la cuenta regresiva para uno de los eventos más esperados por los mendocinos, que ya palpitan un diciembre cargado de música, sabores y brindis compartidos.

Recorrido la historia de la Fiesta Provincial de la Cerveza

Desde 2008 a 2016, la cita fue en el espacio verde Luis Menotti Pescarmona. Luego, en 2017, se mudó al parque San Vicente, lo que permitió sumar más cerveceros y foodtrucks. En 2020, en plena pandemia, se realizó en formato virtual.

La vuelta a la presencialidad en 2021 reabrió las puertas del parque San Vicente, que fue sede de la fiesta estrella de Godoy Cruz hasta 2023. Finalmente, en 2024 y ahora, en 2025, el Hipódromo de Mendoza quedó como epicentro elegido para este megaevento.

28 fiesta de la cerveza sociales bebida alcohol Rodrigo D'Angelo / MDZ

Sin embargo, hay que recordar que la primera “Fiesta de la Cerveza” se celebró en 1978, en la plaza departamental de Godoy Cruz. Allí participaron la Maltería y Cervecería de Cuyo, y hasta se eligió a la Reina de la Cerveza, tradición que duró pocos años.