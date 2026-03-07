Dos hospitales, un casino y un estadio: los derrumbes e inundaciones por la tormenta

Lo que debía ser una noche de celebración con la Fiesta Nacional de la Vendimia, se convirtió en un río de agua, inundaciones y derrumbes en Mendoza producto de la intensa tormenta que al ser pronosticada motivó la reprogramación del acto central. Con criterio porque hasta el Frank Romero Day padeció las lluvias.

No fue el único lugar público en hacerlo. De hecho, la tormenta generó la inundación de un sector del Hospital Notti . Imágenes registradas en su interior muestran cómo una de las salas de espera se encuentra con una buena proporción de agua y el barro se extiende hacia algunos consultorios.

El hospital Español de Godoy Cruz también se vio afectado. Una parte del techo cedió y cayó junto a la mampostería, en las proximidades de la sala de espera y otros consultorios. Usuarios de MDZ reportaron con imágenes esta situación.

También mostraron cómo quedó inaccesible el Estadio Provincial de Hockey "Ciudad de Godoy Cruz", ubicado en calle Ingeniero Cipoletti en el mismo departamento.

Otro de los edificios afectados en esa comuna fue el Casino de Mendoza, de Brasil y San Martín. Un video muestra una de las salas padeciendo la filtración de agua debido al inusual caudal de lluvia.

También en ese departamento, una verdulería sufrió el derrumbe de su techo. Se encuentra ubicada en la intersección de calles Salvador Civit y Los Aguaribay, a metros del Corredor del Oeste. En la zona trabajó personal de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz.

Las afectaciones

Desde la Dirección de Defensa Civil informaron un total de 61 intervenciones que incluyen desde árboles caídos hasta viviendas inundadas.

En Uspallata reportaron la remoción de masa que generó el corte de la Ruta 7 . También se interrumpió el tránsito en las rutas provinciales 52 y 13.

En el Gran Mendoza se produjeron la mayoría de las intervenciones. En Ciudad hubo una vivienda inundada, un cable cortado y una persona rescatada (se cayó a la acequia en la intersección de Perú y Pellegrini). En Godoy Cruz dos árboles cayeron, se removió el techo mencionado anteriormente, se cortó un cable y desbordó un canal.

En Las Heras se inundó al menos una vivienda, y se cortó un cable. En Guaymallén dos viviendas quedaron anegadas y se derrumbaron dos paredes. Además, se produjo un socavón y cayó una rama.

En Luján quedaron 30 personas varadas en cabañas del complejo Pueblo del Río y Tierra Calma por el alud mencionado.