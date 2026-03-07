La tormenta finalmente si llegó a Mendoza: lluvias, inundaciones y caída de granizo

Cumpliendo con el pronóstico que motivó la suspensión del acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia , la tormenta se hace protagonista de la noche mendocina este sábado. Se registran fuertes lluvias en el piedemonte y en bastas zonas del Gran Mendoza , en ocasiones acompañada con caída de granizo . Se mantiene el alerta naranja.

Según el radar de la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza, entre las zonas más afectadas se encuentra la cordillerana en el Valle de Uco, Luján y el Gran Mendoza. También en el este de General Alvear.

La Dirección de Defensa Civil persiste con el alerta naranja y advierte que se "incrementan las tormentas con precipitaciones de fuerte intensidad en Gran Mendoza, Valle de Uco, zona este y sur, con caída de granizo, actividad eléctrica y viento".

El personal del radar San Martín señaló que las lluvias intensas se registran en Ciudad, Godoy Cruz, Las Heras, noreste y norte de Uspallata, y sector oeste de Maipú. Las lluvias moderadas en Luján centro, Villa Tulumaya, Jocolí y San José de Lavalle. La probabilidad de granizo pequeño persiste en el oeste de Ciudad y Las Heras.

Además, señalaron que se registraron lluvias intensas y granizo pequeño en todo Guaymallén y El Algarrobal. También en Maipú centro, Coquimbito, Rodeo del Medio, el sur de Beltrán, La Isla, Los Álamos, También en Los Barriales (Junín). También continúan las lluvias intensas en Villavicencio, Capdevila y la Ruta 52. Hay lluvias intensas en el costado este de Villa de San Carlos, Tres Esquinas, Chilecito y Pareditas.

En el centro de Mendoza se registraron fuertes ráfagas de viento, lluvia y caída de granizo. Alrededor de las 18.30, algunas arterias empezaron a mostrar signos de anegamiento. También en algunas calles de Godoy Cruz y Guaymallén. El Acceso Sur se encuentra difícilmente transitable con los vehículos circulando a paso de hombre.

En la intersección de calles Perú y Pellegrini una persona solicitó ayuda porquye se cayó a la acequia en medio de la corriente. Al lugar se desplazó personal del Cuartel Central de Bomberos, policías y Preventores de Capital. Lograron rescatarla y solicitó ayuda de la ambulancia.

En Potrerillos, por ejemplo, el caudal de lluvia generó complicaciones en las casas, con inundaciones a la altura de los accesos.

Contingencias Climáticas junto con el Servicio Meteorológico Nacional ya habían advertido sobre la posibilidad de tormentas en este sector. Había entre un 70% y 100% de probabilidad, la cual se terminó cumpliendo, justo después de los festejos del cronograma de Vendimia que no fueron suspendidos ni cancelados, como el Carrusel, el desayuno de Coviar y el Agasajo de Bodegas de Argentina.

De hecho, el Teatro Griego Frank Romero Day no está exento de la lluvia. Imágenes que registraron sus instalaciones este sábado por la tarde muestran cómo el agua corre por las gradas y también se filtra entre el andamiaje utilizado para el montaje del escenario.

Qué se espera para los próximos días

Mañana, fecha en la cual está programado que se realice finalmente el acto central de Vendimia, se espera un cielo parcialmente nublado con lluvias y tormentas, vientos moderados del sector sur y poco cambio de la temperatura. También anuncian precipitaciones en cordillera. La mínima será de 12°C mientras que la máxima esperable es de 25°C.

El lunes, aguardan nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera. La máxima podría ser de 27°C mientras que la mínima de 11°C.

El martes regresa la nubosidad variable e la inestabilidad, con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. La máxima que esperan es de 29°C y la mínima de 14°C.

Finalmente, el miércoles estará caluroso e inestable con nubosidad variable y vientos moderados del noreste. La máxima esperable es de 31°C y la mínima de 16°C.

Todo esto según datos de la Dirección de Contingencias Climáticas.