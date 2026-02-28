Mendoza, otra vez bajo el agua: una intensa tormenta se desató durante la madrugada

El fenómeno había sido anticipado por el SMN y se sintió con fuerza en distintas zonas del Gran Mendoza y el resto de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lo anticipó y no falló: pasadas las 00 del sábado, una fuerte tormenta se desató en distintas zonas del Gran Mendoza, para seguir con la tendencia de un verano pasado por agua.

El fenómeno comenzó con una intensa actividad eléctrica, con relámpagos constantes que iluminaron el cielo nocturno. Con el correr de los minutos, la situación se intensificó y dio paso a una abundante caída de agua, que rápidamente provocó acumulación en calles y complicaciones en la circulación. En algunos sectores, la intensidad de la lluvia fue tal que redujo notablemente la visibilidad.

Tormenta Mendoza Tormenta Mendoza Mendoza, bajo alerta por tormentas La tormenta se enmarca en el alerta emitido por el SMN para gran parte de la provincia de Mendoza, donde se preveían tormentas fuertes, con posible caída de granizo, ráfagas intensas y precipitaciones intensas en cortos períodos.