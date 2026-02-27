La nueva hamburguesa de McDonald's que llega por tiempo limitado: todos los Sociales de un día delicioso

El día miércoles 25 de febrero en el shopping Palmares, McDonald's realizó el evento presentación de una nueva edición de “Sabores Mendocinos”, organizado por McDonald's en colaboración con Bodega Santa Julia . Nuevo año, nueva cosecha y, fiel a la costumbre, nuevo menú: un clásico que regresa por tiempo limitado.

“Sabores Mendocinos de McDonald’s vuelve por tiempo limitado para celebrar la tradición de la Vendimia con un menú exclusivo que combina lo mejor de la gastronomía local y el sabor único de McDonald’s” fue el mensaje que acompañó esta reedición que, desde 2003, se piensa como homenaje a la Fiesta Nacional de la Vendimia .

En esta edición 2026, la estrella es una hamburguesa diseñada para conquistar paladares exigentes y, sobre todo, para evocar sabores que remiten a la cultura local. Los ingredientes incluyen pan de papa, dos medallones de carne, huevo, cebolla grillada, queso cheddar blanco y una salsa chiminesa (tipo chimichurri).

En palabras de Luis Zambonini, Presidente de Arcos Mendocinos, la iniciativa tiene raíces profundas: “Este evento es la presentación de un nuevo menú de Sabores Mendocinos de McDonald's . Es una acción que venimos haciendo desde el año 2003, hace más de 20 años”. Y agregó: “Es algo exclusivo para Mendoza , diseñado especialmente para esta época de Vendimia ”. La acción se da en los ocho locales de McDonald’s en la provincia y tiene una duración aproximada de dos meses, desde el 26 de febrero hasta fines de marzo.

Sobre la composición del menú, explicó: “Todos los años vamos cambiando. Lo que nosotros buscamos es que tenga algún sabor, que tenga algún recuerdo de una receta que nos inspire a la cultura de Mendoza ”.

El combo se completa con las clásicas papas fritas y un vino en lata de 269 ml, Tintillo Malbec Bonarda de Bodega Santa Julia, en una combinación pensada para resaltar cada bocado. “El menú se acompaña con una lata de Tintillo. Es algo muy original. Es ampliar un poco la educación de consumo del vino, que es tan importante, no solamente para la cultura de Mendoza”, sostuvo Zambonini, poniendo el foco en la integración del vino como parte esencial de la experiencia.

Sabores Mendocinos Social (14) Disponible solo en Mendoza, el combo suma un vino en lata y precio lanzamiento de $12900. Maru Mena/MDZ

La sincronía con la Vendimia no es casual. “Eso surgió hace más de 20 años. Nosotros queríamos en alguna manera homenajear el momento tan especial para la provincia. Lo decidimos hacer por medio del desarrollo de un menú. Entonces nos parece súper importante poner en valor la importancia que tiene el vino. La importancia que tiene la época de Vendimia. Todo lo que tiene la época de cosecha. Y bueno, hacer un menú especial que se consiguiera solo acá".

Mirá el video del evento de lanzamiento:

Sabores Mendocinos

Además del componente identitario, la compañía remarcó su política de calidad. “El menú Sabores Mendocinos, así como toda la línea de productos e ingredientes de McDonald’s está regida por altos estándares de calidad que están validados internacionalmente y que apuntan a asegurar su trazabilidad. Todos los procesos involucrados en la cadena de valor están alineados a los valores de la compañía y cumplen las mejores prácticas productivas”, afirmaron. En Argentina, el 95% de las compras de insumos se realizaron a proveedores locales, impulsando la economía nacional bajo criterios de sustentabilidad y responsabilidad social.

Sabores Mendocinos Social (6) McDonald’s y Bodega Santa Julia celebran la Vendimia con un menú único en el mundo. Maru Mena/MDZ

Disponible exclusivamente en los locales de Mendoza y con un precio lanzamiento de $12900, esta nueva edición nos volvió a hablar de reinterpretar lo propio, actualizarlo y ofrecerlo como experiencia, con la Vendimia como inspiración.

No te pierdas nuestra galería de fotos del lanzamiento:

Sabores Mendocinos Social (3) Belén Allende y Renzo Vannucci. Maru Mena/MDZ

Sabores Mendocinos Social (4) La familia Paiva también estuvo presente. Maru Mena/MDZ

Sabores Mendocinos Social (2) Eliana Castro junto a Inca Sayanca. Maru Mena/MDZ

Sabores Mendocinos Social (5) Gabriel García y Yasmin Oro. Maru Mena/MDZ

Sabores Mendocinos Social (7) Familia Furlotti. Maru Mena/MDZ

Sabores Mendocinos Social (8) La familia Castillo probó el nuevo menú de Sabores Mendocinos. Maru Mena/MDZ

Sabores Mendocinos Social (9) Familia Kovalenko Groisman. Maru Mena/MDZ

Sabores Mendocinos Social (10) Alejandro De Borbón, Ignacio Cobos Daract, Gonzalo Ortiñas y Jorge Ripa. Maru Mena/MDZ

Sabores Mendocinos Social (11) Justiniano Ripa y Constantino Ripa. Maru Mena/MDZ

Sabores Mendocinos Social (12) Guadalupe Domenech, Lucio Martini, Rogelia Diaz y Natacha Lukjanczuk. Maru Mena/MDZ

Sabores Mendocinos Social (13) Una tradición que nació en 2003 y se convirtió en infaltable para mendocinos y turistas.

Sabores Mendocinos Social (17) La familia Jara disfrutó el lanzamiento.