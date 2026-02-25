Hockey sobre patines: Debutó la Selección Argentina Sub 19 y el Vendimia sube la temperatura competitiva

La Selección Argentina Sub 19 tuvo su estreno oficial en el Torneo Vendimia 2026 y fue uno de los grandes focos de atención de la jornada, en un martes cargado de acción y resultados que comienzan a perfilar el desarrollo del certamen.

El seleccionado juvenil argentino hizo su presentación ante IMPSA en la categoría Senior masculino. En un partido intenso y de alto ritmo, el equipo nacional no logró imponer su juego y cayó por 1 a 0 con un golazo de Paul Bonet, en un estreno que dejó buenas sensaciones desde lo competitivo, pero con el desafío de seguir ajustando detalles de cara a sus próximas presentaciones.

La selección nacional cuatro mendocinos en el cuerpo técnico: Esteban Ábalos, Diego Guerrero, Juan Gramari y Rafael Ábalos. Además tiene un jugador de campo; Lucas Sottano y dos arqueros Bautista Pascual y Tomas Coro.

En el Senior masculino también hubo empates y triunfos que movieron la tabla. Talleres y Petroleros protagonizaron un vibrante 4 a 4, mientras que Banco Mendoza mostró contundencia al superar 6 a 1 a Giol .

Por su parte, Palestino de Chile derrotó 2 a 1 a Murialdo.

En el Senior femenino, IMPSA A superó 2 a 1 a Kellun, mientras que en Infantil femenino se registraron triunfos de Talleres A, La Colonia e igualdad entre Godoy Cruz y Banco Mendoza.

La actividad continúa hoy

El Vendimia no se detiene y este miércoles habrá nueva programación en la rama masculina:

Giol vs Palestino — 18:30 (Estadio B)

Talleres vs IMPSA — 19:45 (Estadio A)

Selección Argentina Sub 19 vs Petroleros — 21:00 (Estadio A)

Murialdo vs Banco Mendoza — 22:15 (Estadio B)

Con el debut del seleccionado juvenil y una agenda cargada de partidos, el Torneo Vendimia sigue consolidándose como uno de los grandes escenarios de competencia y proyección del hockey mendocino.