Hockey sobre patines: el Torneo Vendimia 2026 comenzó con triunfos clave de Andes Talleres y Petroleros

El Torneo Vendimia de hockey sobre patines tuvo su primera fecha con goles, empates y Andes Talleres como gran protagonista inicial.

El Torneo Vendimia 2026 de hockey sobre patines levantó el telón con una primera jornada intensa, marcada por duelos parejos, varios goles y las primeras posiciones que comienzan a ordenar la competencia en sus distintas categorías.

En la rama Senior Femenina, Talleres e Impsa A protagonizaron un encuentro equilibrado que terminó igualado 2 a 2. El reparto de puntos dejó a ambos equipos en lo más alto tras la primera fecha, en un arranque que anticipa una categoría muy competitiva.

Comenzó el Torneo Vendimia de Hockey sobre patines Hockey Patin - Murialdo Por el lado del Senior Masculino “zona A”, Talleres A se quedó con un triunfo ajustado frente a Murialdo B por 3 a 2, resultado que lo ubica como líder inicial del grupo. El partido mostró paridad y ritmo alto, pero la efectividad ofensiva inclinó la balanza.

En el Senior Masculino “zona B”, Petroleros dio el golpe en el estreno al vencer a Impsa por 3 a 1, resultado que lo posiciona como único puntero tras la jornada inaugural.

Las categorías formativas también tuvieron acción en el cronograma, con encuentros programados para Mini masculino y la puesta en marcha de las tablas en Infantil femenino, donde todos los equipos iniciaron su participación.