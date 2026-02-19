Hockey sobre patines: el Torneo Vendimia 2026 comenzó con triunfos clave de Andes Talleres y Petroleros
El Torneo Vendimia de hockey sobre patines tuvo su primera fecha con goles, empates y Andes Talleres como gran protagonista inicial.
El Torneo Vendimia 2026 de hockey sobre patines levantó el telón con una primera jornada intensa, marcada por duelos parejos, varios goles y las primeras posiciones que comienzan a ordenar la competencia en sus distintas categorías.
En la rama Senior Femenina, Talleres e Impsa A protagonizaron un encuentro equilibrado que terminó igualado 2 a 2. El reparto de puntos dejó a ambos equipos en lo más alto tras la primera fecha, en un arranque que anticipa una categoría muy competitiva.
Por el lado del Senior Masculino “zona A”, Talleres A se quedó con un triunfo ajustado frente a Murialdo B por 3 a 2, resultado que lo ubica como líder inicial del grupo. El partido mostró paridad y ritmo alto, pero la efectividad ofensiva inclinó la balanza.
En el Senior Masculino “zona B”, Petroleros dio el golpe en el estreno al vencer a Impsa por 3 a 1, resultado que lo posiciona como único puntero tras la jornada inaugural.
Las categorías formativas también tuvieron acción en el cronograma, con encuentros programados para Mini masculino y la puesta en marcha de las tablas en Infantil femenino, donde todos los equipos iniciaron su participación.
Con los primeros puntos en juego y la tabla empezando a tomar forma, el Torneo Vendimia 2026 ya dejó en claro que la pelea será intensa en cada categoría. La próxima fecha será clave para confirmar tendencias o abrir aún más el abanico de candidatos.
TORNEO VENDIMIA 2026 – HOCKEY SOBRE PATINES
Partidos de hoy | Jueves 19 de febrero
Infantil Femenino
19:00 | Estadio → Godoy Cruz vs Impsa A
19:00 | Pista 6 → Murialdo vs Talleres B
20:00 | Pista 6 → Banco Mendoza vs La Colonia
Senior Masculino – Zona Clasificación
20:00 | Estadio → Banco Mendoza vs Giol
22:30 | Estadio → Talleres B vs Murialdo
Senior Femenino
21:15 | Estadio → Impsa vs Murialdo