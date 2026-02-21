Presenta:

Deportes

|

Hockey sobre patines

Hockey sobre patines: el Vendimia entrega sus primeras goleadas

Talleres A, IMPSA B, La Colonia y Petroleros ganaron con autoridad y marcaron el rumbo del Torneo Vendimia 2026 de hockey sobre patines.

MAti Fernandez Talleres

Se disputó una intensa jornada del Torneo Vendimia 2026 de hockey sobre patines con actividad en infantiles y categorías mayores, dejando resultados contundentes y movimientos en las tablas.

Puro hockey sobre patines en el Bonano

En Infantil femenino, Talleres A superó a Talleres B por 1-0, mientras que La Colonia venció 3-1 a IMPSA B. El duelo entre Banco Mendoza e IMPSA A quedó suspendido.

Te Podría Interesar

En Senior femenino, IMPSA B fue contundente y goleó 6-1 a Talleres, resultado que lo consolida como líder del certamen.

Por su parte, en Senior masculino, Talleres A derrotó 2-1 a Banco Mendoza, mientras que Petroleros mostró su poder ofensivo al imponerse 6-1 sobre Murialdo A.

La jornada dejó equipos firmes en la cima y otros que deberán reaccionar rápidamente para mantenerse en carrera.

Giol

Posiciones actualizadas del Vendimia

Senior femenino

  • IMPSA B — 6 pts (GF 15 / GC 2)

  • IMPSA A — 1 pt (GF 2 / GC 2)

  • A. Talleres SC — 1 pt (GF 3 / GC 8)

  • Murialdo — 0 pts (GF 1 / GC 9)

  • Kellun — 0 pts

Senior masculino “A”

  • Talleres A — 6 pts (GF 5 / GC 3)

  • Banco Mendoza — 3 pts (GF 7 / GC 5)

  • Murialdo B — 0 pts (GF 2 / GC 3)

  • Giol — 0 pts (GF 3 / GC 6)

Senior masculino “B”

  • Petroleros — 6 pts (GF 9 / GC 2)

  • Talleres B — 1 pt (GF 2 / GC 2)

  • Murialdo A — 1 pt (GF 3 / GC 8)

  • IMPSA — 0 pts (GF 1 / GC 3)

Infantil femenino

  • La Colonia — 6 pts (GF 5 / GC 1)

  • IMPSA B — 3 pts (GF 8 / GC 3)

  • Talleres B — 3 pts (GF 7 / GC 2)

  • Talleres A — 3 pts (GF 1 / GC 0)

  • Banco Mendoza — 0 pts (GF 0 / GC 2)

  • Godoy Cruz — 0 pts (GF 1 / GC 7)

  • IMPSA A — 0 pts (GF 0 / GC 7)

Archivado en

Notas Relacionadas