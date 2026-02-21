Hockey sobre patines: el Vendimia entrega sus primeras goleadas

Talleres A, IMPSA B, La Colonia y Petroleros ganaron con autoridad y marcaron el rumbo del Torneo Vendimia 2026 de hockey sobre patines.

Se disputó una intensa jornada del Torneo Vendimia 2026 de hockey sobre patines con actividad en infantiles y categorías mayores, dejando resultados contundentes y movimientos en las tablas.

Puro hockey sobre patines en el Bonano En Infantil femenino, Talleres A superó a Talleres B por 1-0, mientras que La Colonia venció 3-1 a IMPSA B. El duelo entre Banco Mendoza e IMPSA A quedó suspendido.

En Senior femenino, IMPSA B fue contundente y goleó 6-1 a Talleres, resultado que lo consolida como líder del certamen.

Por su parte, en Senior masculino, Talleres A derrotó 2-1 a Banco Mendoza, mientras que Petroleros mostró su poder ofensivo al imponerse 6-1 sobre Murialdo A.

La jornada dejó equipos firmes en la cima y otros que deberán reaccionar rápidamente para mantenerse en carrera.