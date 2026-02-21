Hockey sobre patines: el Vendimia entrega sus primeras goleadas
Talleres A, IMPSA B, La Colonia y Petroleros ganaron con autoridad y marcaron el rumbo del Torneo Vendimia 2026 de hockey sobre patines.
Se disputó una intensa jornada del Torneo Vendimia 2026 de hockey sobre patines con actividad en infantiles y categorías mayores, dejando resultados contundentes y movimientos en las tablas.
Puro hockey sobre patines en el Bonano
En Infantil femenino, Talleres A superó a Talleres B por 1-0, mientras que La Colonia venció 3-1 a IMPSA B. El duelo entre Banco Mendoza e IMPSA A quedó suspendido.
En Senior femenino, IMPSA B fue contundente y goleó 6-1 a Talleres, resultado que lo consolida como líder del certamen.
Por su parte, en Senior masculino, Talleres A derrotó 2-1 a Banco Mendoza, mientras que Petroleros mostró su poder ofensivo al imponerse 6-1 sobre Murialdo A.
La jornada dejó equipos firmes en la cima y otros que deberán reaccionar rápidamente para mantenerse en carrera.
Posiciones actualizadas del Vendimia
Senior femenino
IMPSA B — 6 pts (GF 15 / GC 2)
IMPSA A — 1 pt (GF 2 / GC 2)
A. Talleres SC — 1 pt (GF 3 / GC 8)
Murialdo — 0 pts (GF 1 / GC 9)
Kellun — 0 pts
Senior masculino “A”
Talleres A — 6 pts (GF 5 / GC 3)
Banco Mendoza — 3 pts (GF 7 / GC 5)
Murialdo B — 0 pts (GF 2 / GC 3)
Giol — 0 pts (GF 3 / GC 6)
Senior masculino “B”
Petroleros — 6 pts (GF 9 / GC 2)
Talleres B — 1 pt (GF 2 / GC 2)
Murialdo A — 1 pt (GF 3 / GC 8)
IMPSA — 0 pts (GF 1 / GC 3)
Infantil femenino
La Colonia — 6 pts (GF 5 / GC 1)
IMPSA B — 3 pts (GF 8 / GC 3)
Talleres B — 3 pts (GF 7 / GC 2)
Talleres A — 3 pts (GF 1 / GC 0)
Banco Mendoza — 0 pts (GF 0 / GC 2)
Godoy Cruz — 0 pts (GF 1 / GC 7)
IMPSA A — 0 pts (GF 0 / GC 7)