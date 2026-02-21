La dura respuesta de Pablo Toviggino a Atlético Tucumán tras el comunicado contra el árbitro Fernando Espinoza

Pablo Toviggino le respondió con dureza a Atlético Tucumán tras el reclamo por el arbitraje de Fernando Espinoza y apuntó al presidente Mario Leito.

El tesorero de AFA cruzó al presidente de Atlético Tucumán, Mario Leito, tras el comunicado contra Fernando Espinoza.

Horas después del duro comunicado de Atlético Tucumán por el arbitraje de Fernando Espinoza en la derrota ante Instituto, Pablo Toviggino, tesorero de AFA, utilizó su cuenta de X para responderle públicamente al club y, en especial, a su presidente Mario Leito. El dirigente adoptó un tono desafiante y anticipó que será “muy interesante” escuchar su postura en la próxima reunión del Comité Ejecutivo.

Desde el Decano tucumano informaron que presentarán un reclamo formal ante la AFA luego de analizar las jugadas del encuentro disputado en Córdoba. El club sostuvo que hubo decisiones arbitrales que perjudicaron de manera sistemática sus intereses deportivos y aclaró que la intención es preservar la transparencia del arbitraje.

El comunicado de Atlético Tucumán por el arbitraje de Fernando Espinoza Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ATOficial/status/2025288024905642121&partner=&hide_thread=false El Club Atlético Tucumán informa a sus socios, simpatizantes y a la opinión pública que, tras analizar detalladamente los registros audiovisuales del partido disputado ayer en la ciudad de Córdoba frente al Club Instituto Atlético Central Córdoba, las imágenes difundidas… pic.twitter.com/rV4ZHbENJJ — Atlético Tucumán (@ATOficial) February 21, 2026 La respuesta de Pablo Toviggino El tuit de Toviggino “Qué importante comunicado. Recibido por aquí. El Presidente de la Institución, el Sr Mario Leito, seguramente estará presente en el próximo Comité Ejecutivo a realizarse el día Lunes próximo venidero. Va ser muy interesante escucharlo”, escribió el tesorero de la AFA, y cerró con una frase ambigua: “Jamás olvidar, el que más pide se… primero. Nos vemos pronto!!!”.

El cruce reaviva un antecedente de 2023, cuando el mismo dirigente había respondido con un mensaje mucho más duro a otro reclamo del club tucumano contra Espinoza tras una derrota frente a San Lorenzo. En aquella ocasión, incluso completó la frase con un tono intimidante que generó fuerte polémica.

El tuit de Toviggino en 2023 contra Atlético Tucumán La acción más discutida ocurrió a los 33 minutos del primer tiempo, cuando Espinoza sancionó penal por una sujeción dentro del área en una jugada que parecía habitual. Sin asistencia tecnológica por fallas técnicas, el árbitro no revisó la acción y Alex Luna convirtió desde los doce pasos el gol que terminó siendo decisivo para Instituto.