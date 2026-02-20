Efecto Bombonera: silbidos a Claudio Úbeda y aplausos al nuevo mimado de Boca en la previa ante Racing
En la previa del clásico, el clima en la Bombonera osciló entre el apoyo a uno de los juveniles del equipo y el descontento con Claudio Úbeda.
La previa del duelo entre Boca Juniors y Racing Club tuvo todos los condimentos en la Bombonera. Aunque al principio la concurrencia parecía baja por el horario y el flojo momento futbolístico, con el correr de los minutos el estadio se llenó y recuperó su clima habitual para un partido caliente.
El termómetro del público se sintió cuando la voz del estadio anunció las formaciones. Allí quedó claro que la gente respaldaba al equipo, pero también que había cuentas pendientes. El mensaje más duro fue para el entrenador Claudio Úbeda, recibido con silbidos e indiferencia en una señal del escaso crédito que tiene hoy.
Te Podría Interesar
La Bombonera marcó postura: reprobación al DT y aplausos a un juvenil
En contrapartida, el jugador más ovacionado fue Milton Delgado. El juvenil, que se ganó el cariño de los hinchas en los últimos meses, recibió una lluvia de aplausos y luego alimentó aún más la energía del estadio con una acción defensiva que levantó a todo el público.
También hubo reconocimiento para Miguel Merentiel, mientras que la reacción hacia Edinson Cavani resultó más tibia. El delantero uruguayo, que en otros tiempos era el gran mimado, esta vez fue recibido mayormente con indiferencia.
Así, antes de que comenzara el partido, la Bombonera dejó un mensaje claro: apoyo al equipo en un momento clave, pero con señales inequívocas de disconformidad hacia algunos protagonistas del presente xeneize.