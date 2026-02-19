Mendoza será pionera en el país en el uso de un novedoso sistema que utilizan la NBA y la Premier League

La provincia será la primera en adoptar el uso de un revolucionario método que podría marcar un rotundo cambio en el deporte argentino. De qué se trata.

La provincia de Mendoza quedará en los libros por transformarse, dentro de muy poco tiempo, en la pionera en el uso de un novedoso sistema tecnológico que es furor a nivel internacional y que promete marcar un hito en la historia de todo el deporte argentino.

Luego de una reunión que se llevó a cabo este miércoles, la Federación de Fútbol de Salón (FEFUSA) anunció que hará una inversión para la compra de cámaras corporales para que todos los árbitros afiliados a la entidad puedan usar durante los partidos que les toque dirigir.

camaras nba Los árbitros de la NBA ya utilizan esta herramienta que sirve para definir situaciones de juego, entre otras cosas. Este revolucionario sistema ya se utiliza desde hace algunos años en otras competencias de relieve mundial, como la NBA, la Premier League de Inglaterra y la MLS de Estados Unidos, entre otros, en donde los árbitros portan una cámara que tiene como objetivo captar todas las situaciones que puedan darse durante el desarrollo de un partido y que no puedan observarse con las cámaras tradicionales.

El futsal de Mendoza se prepara para un novedoso cambio FEFUSA informó este miércoles que, luego de una reunión que mantuvieron diferentes autoridades de la entidad, junto con árbitros, integrantes del tribunal de disciplina y los delegados de los clubes, se confirmó que, para los torneos oficiales de este año, los jueces portarán una cámara corporal.