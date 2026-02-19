Presenta:

Deportes

|

Mendoza

Mendoza será pionera en el país en el uso de un novedoso sistema que utilizan la NBA y la Premier League

La provincia será la primera en adoptar el uso de un revolucionario método que podría marcar un rotundo cambio en el deporte argentino. De qué se trata.

Federico Acosta

Federico Acosta

Mendoza será la primera provincia del país en adoptar esta nueva herramienta.

Mendoza será la primera provincia del país en adoptar esta nueva herramienta.

La provincia de Mendoza quedará en los libros por transformarse, dentro de muy poco tiempo, en la pionera en el uso de un novedoso sistema tecnológico que es furor a nivel internacional y que promete marcar un hito en la historia de todo el deporte argentino.

Luego de una reunión que se llevó a cabo este miércoles, la Federación de Fútbol de Salón (FEFUSA) anunció que hará una inversión para la compra de cámaras corporales para que todos los árbitros afiliados a la entidad puedan usar durante los partidos que les toque dirigir.

Te Podría Interesar

camaras nba
Los &aacute;rbitros de la NBA ya utilizan esta herramienta que sirve para definir situaciones de juego, entre otras cosas.

Los árbitros de la NBA ya utilizan esta herramienta que sirve para definir situaciones de juego, entre otras cosas.

Este revolucionario sistema ya se utiliza desde hace algunos años en otras competencias de relieve mundial, como la NBA, la Premier League de Inglaterra y la MLS de Estados Unidos, entre otros, en donde los árbitros portan una cámara que tiene como objetivo captar todas las situaciones que puedan darse durante el desarrollo de un partido y que no puedan observarse con las cámaras tradicionales.

El futsal de Mendoza se prepara para un novedoso cambio

FEFUSA informó este miércoles que, luego de una reunión que mantuvieron diferentes autoridades de la entidad, junto con árbitros, integrantes del tribunal de disciplina y los delegados de los clubes, se confirmó que, para los torneos oficiales de este año, los jueces portarán una cámara corporal.

andes tallerea futsal
Andes Talleres es el &uacute;ltimo campe&oacute;n del futsal local.

Andes Talleres es el último campeón del futsal local.

Desde la federación expresaron que esta herramienta, que aún no fue instaurada por ninguna disciplina deportiva del país, ayudará al momento de realizar informes de sanciones en situaciones ocurridas durante los partidos. Además, los encuentros no podrán iniciarse hasta que las cámaras estén en funcionamiento.

Archivado en

Notas Relacionadas