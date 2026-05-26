Día de la Hamburguesa: cómo obtener descuentos y comer por $10.000 en Mendoza

El Municipio de Godoy Cruz confirmó una movida muy interesante para los amantes de las hamburguesas. Este jueves 28 de mayo se va a celebrar el Día de la Hamburguesa en todo el mundo con una propuesta gastronómica con descuentos y promociones.

Los comercios de Godoy Cruz se van a sumar a la iniciativa con precios accesibles para vecinos y visitantes. Los locales adheridos ofrecerán las hamburguesas simples con papas fritas y gaseosa a $10.000, un precio muy barato comparado con las cartas generales de todos los locales en días comunes y corrientes.

Debido a la expectativa generada , desde la organización recomendaron realizar reservas con anticipación .

La iniciativa forma parte de las acciones que impulsa el Municipio para fortalecer el desarrollo comercial. Como así también, acompañar el crecimiento del sector gastronómico local.

En este sentido, se busca promover propuestas que incentiven el consumo y potencien a los comercios. De manera tal que, la idea es seguir consolidando a Godoy Cruz como capital gastronómica de Mendoza.

Qué comercios están adheridos

En esta oportunidad, los locales que participarán de la promoción con reserva previa son:

BurgerHood – Tucumán 477, Barrio Bombal. Reservas: 2612486032.

Burger Shoppe – Chacabuco 297. Reservas: 2612489424.

TBT Burgers (Punto Cruz) – Antonio Tomba 32. Reservas: 2616161211.

Mosh Burgers – Juan V. González 1410. Reservas: 2613625730.

El Día Mundial de la Hamburguesa se conmemora cada 28 de mayo y homenajea a uno de los platos más populares a nivel internacional.

Aunque sus orígenes se remontan a Hamburgo, Alemania, con el paso del tiempo la hamburguesa logró expandirse y reinventarse en distintas culturas gastronómicas, convirtiéndose en un clásico indiscutido alrededor del mundo.