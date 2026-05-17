Por el día de la Hamburguesa: harán una jornada solidaria para ayudar al Garrahan

El 28 de mayo, por el Día de la hamburguesa, un local de Ramos Mejía dará burgers gratis a cambio de ropa o alimentos para donar a la Fundación Garrahan.

En el Día de la Hamburguesa, un local gastronómico de Ramos Mejía repartirá burguers gratis a quienes traigan donaciones para el Garrahan.

En el marco del Día de la Hamburguesa, la hamburguesería Souche Company impulsará una jornada solidaria a beneficio de la Fundación Garrahan, con el objetivo de colaborar con familias que atraviesan situaciones críticas de salud. La iniciativa se realizará el próximo 28 de mayo en el local ubicado en Ramos Mejía.

En pocas palabras Jornada solidaria por el Día de la Hamburguesa: El 28 de mayo, la hamburguesería Souche Company en Ramos Mejía ofrecerá hamburguesas gratuitas a cambio de donaciones de alimentos no perecederos o ropa para la Fundación Garrahan.

El 28 de mayo, la hamburguesería Souche Company en Ramos Mejía ofrecerá hamburguesas gratuitas a cambio de donaciones de alimentos no perecederos o ropa para la Fundación Garrahan. Colaboración con la Fundación Garrahan: Todo lo recaudado, incluyendo las ganancias del día, será destinado a la fundación que apoya el trabajo del Hospital Garrahan, beneficiando a familias en situaciones críticas de salud.

Todo lo recaudado, incluyendo las ganancias del día, será destinado a la fundación que apoya el trabajo del Hospital Garrahan, beneficiando a familias en situaciones críticas de salud. Contexto y Motivación: La iniciativa surge en un momento de reclamos por recursos en la salud pública, buscando combinar gastronomía y solidaridad para apoyar al Hospital Garrahan y su labor.

La iniciativa surge en un momento de reclamos por recursos en la salud pública, buscando combinar gastronomía y solidaridad para apoyar al Hospital Garrahan y su labor. Participación Comunitaria: El comercio busca incentivar la participación de la comunidad, expresando el deseo de que la fecha sirva para Resumen generado por Thinkindot AI

Quienes se acerquen ese día con un alimento no perecedero o una prenda de ropa recibirán a cambio una hamburguesa gratuita. Todo lo recaudado será donado a la fundación que acompaña el trabajo del Hospital Garrahan.

Además de las donaciones reunidas durante la jornada, el comercio anunció que destinará el total de las ganancias obtenidas ese día a la entidad solidaria, reforzando el carácter benéfico de la propuesta.

Hamburguesas y donaciones La acción llega en un contexto de fuertes reclamos dentro del sistema de salud pública por mayores recursos, financiamiento y mejoras salariales. En ese escenario, el rol del Hospital Garrahan volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública, mientras distintas organizaciones y sectores privados impulsan campañas de acompañamiento.

“Sentimos que no alcanza solamente con vender. Queríamos que una fecha tan grande para nosotros sirva también para ayudar de verdad. Si podemos llenar el local, también podemos llenar un camión de donaciones”, expresaron desde Souche Company.