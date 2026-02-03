Trasladan al hospital Garrahan al nene de 2 años que diagnosticaron con cáncer en Brasil

Felipe Adamczuk, el nene de 2 años al que le detectaron un cáncer avanzado mientras se encontraba de vacaciones en Brasil , será trasladado a la Ciudad de Buenos Aires para continuar su tratamiento en el Hospital Garrahan , uno de los centros pediátricos de mayor complejidad del país.

Según confirmaron desde el Gobierno del Chaco, el pequeño arribará este martes por la tarde al centro de salud, tras completarse el operativo de derivación sanitaria. El traslado se concreta a partir de una articulación entre las provincias de Chaco y Corrientes, junto al Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP), que permitió disponer de un vuelo sanitario para garantizar su llegada en condiciones seguras.

La secretaria general de Gobierno del Chaco, Carolina Meiriño, explicó que desde el primer momento se mantuvo contacto con la familia y que las gestiones se aceleraron por decisión directa del gobernador Leandro Zdero, quien intervino para garantizar el avión sanitario necesario para la derivación.

Felipe será atendido en el Garrahan, hospital de referencia nacional en especialidades como oncología pediátrica, cardiología y neurología, donde continuará con un esquema de tratamiento de alta complejidad iniciado en los últimos días.

El caso de Felipe se conoció semanas atrás, cuando su padre, Iván Nicolás Adamczuk, de 33 años, viajó junto a sus dos hijos desde Resistencia a Florianópolis para pasar unos días de vacaciones familiares. Apenas iniciado el viaje, el nene más pequeño comenzó a mostrar síntomas que en un primer momento parecían leves.

Irritabilidad, falta de apetito y decaimiento general motivaron la primera consulta médica. En una unidad de atención primaria, los profesionales interpretaron inicialmente que se trataba de un malestar digestivo. Sin embargo, con el correr de las horas, el cuadro no mejoró.

Tras nuevas consultas y estudios, Felipe fue derivado al Hospital Infantil Joana de Gusmão, donde una tomografía y posteriores análisis encendieron las alarmas. Finalmente, una biopsia confirmó el diagnóstico de neuroblastoma, un tipo de cáncer que se origina en el sistema nervioso y afecta principalmente a niños menores de cinco años.

El nene fue trasladado a terapia intensiva y permaneció internado mientras los médicos avanzaban con los estudios y el inicio de la quimioterapia, con el objetivo de frenar el avance del tumor y estabilizar su estado clínico.

Con el cuadro más controlado, los equipos médicos definieron su derivación a la Argentina para continuar el tratamiento. El traslado a Buenos Aires marca ahora una nueva etapa en la lucha de Felipe, acompañado por su familia y con el seguimiento de especialistas del sistema público de salud.